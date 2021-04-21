18:34:00 Nella giornata di ieri è stata completata la somministrazione del vaccino al 100 per cento degli ultraottantenni deambulanti registrati in piattaforma. Prosegue a pieno ritmo la vaccinazione riservata agli ultraottantenni non deambulanti.

Nel grafico in foto, i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 11 del 21 aprile 2021.

Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 966.319 cittadini. Di questi 378.189 hanno ricevuto la seconda dose.

Le somministrazioni effettuate sono state, in totale 1.344.508

La piattaforma per le adesioni è regolarmente aperta per tutte le categorie previste.

Si comunica che è in corso la consegna di 250.000 card per l'attestazione di avvenuta vaccinazione ai cittadini campani che hanno completato la somministrazione delle doppie dosi. Ai possessori sarà consentita la piena mobilità. Entro il mese di maggio l'obiettivo è quello di consegnare un milione di card e di utilizzare tale certificazione per rilanciare interi settori economici, in particolare il comparto turistico (cinema, teatri, musei, ristoranti...).

Lo rende noto l'Unità di crisi della Regione.