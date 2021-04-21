17:27:21 SANTA MARIA A VICO. Continua senza sosta il lavoro dell'amministrazione del fare. La Cittadella Scolastica di Santa Maria a Vico prende forma.

Dopo l’aggiudicazione dei lavori del primo lotto (finanziati per un importo di oltre cinque milioni di euro), il decreto regionale numero 166 dello scorso 18 Marzo assegna ulteriori 3.079.821 euro che serviranno per la realizzazione del secondo lotto.

Un’opera rivoluzionaria che andrà a riqualificare non solo Santa Maria a Vico ma l’intero territorio della Valle di Suessola. Un progetto - ideato dagli studenti della facoltà di Architettura dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” - che si sviluppa in piena armonia con il contesto urbano e riassume un nuovo concetto di scuola, intesa come un percorso continuo di crescita e di formazione.

“La Cittadella - spiega il Sindaco Andrea Pirozzi - è uno dei grandi obiettivi che ci siamo posti. Un iter non semplice visto anche il notevole impegno finanziario necessario alla sua realizzazione, ma che porteremo a termine in quanto si tratta di un progetto che punta ad offrire alle nuove generazioni un importante sistema di supporto educativo e siamo convinti che creerà le giuste condizioni perché, una volta terminato il percorso di studi, possano affrontare meglio la sfida dell’inserimento nel modo del lavoro”.