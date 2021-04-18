19:00:54 CASAGIOVE. Inaugurati questa mattina gli Orti del Vanvitelli, lo spazio verde riqualificato multifunzionale in via Lazio. Nel taglio del nastro, al fianco del sindaco Giuseppe Vozza, l’assessore regionale all’agricoltura, Nicola Caputo la direttrice della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei e gli ex sindaci di Casagiove, Roberto Corsale ed Elpidio Russo.

Dopo aver scoperto e reso visibili i pannelli con l’immagine grafica dell’area dedicata al Vanvitelli realizzata dall’Accademia di Belle Arti di Napoli, il Sindaco ha voluto ricordare il lavoro di squadra e la continuità con le vecchie amministrazioni, quale presupposto per il raggiungimento di questo risultato perché – ricordando le parole di Massimiliano Kolbe - solo l’amore e la passione crea.

Significative le parole della dott.ssa Maffei: “La Reggia di Caserta deve svolgere un ruolo di collante non di separazione per il territorio. I siti reali sono sempre stati luoghi di produttività ma necessitano di cura e responsabilità condivisa. Questo di Casagiove è un esempio in tal senso. È un’azione educativa che mi restituisce un pezzettino di isolamento che ho vissuto in questo anno e mezzo a causa della pandemia”.

L’assessore regionale Nicola Caputo ha tenuto a sottolineare come questo progetto degli Orti del Vanvitelli è un esempio di buona politica. “Oggi è stata una bella giornata per l’agricoltura. Adesso, però, occorre alzare l’asticella del sogno. Questo progetto di Casagiove possa diventare uno stimolo per la rinascita della grande Caserta”.

E proprio come augurio di questa rinascita post covid, grazie ad un dono fatto dai Lions di Caserta, nell’area pubblica degli Orti, è stato piantumato un albero di canfora, notoriamente simbolo della vita, essendo stata la prima pianta a ricrescere nella città di Hiroshima dopo il bombardamento atomico. Anche i bambini sono stati protagonisti dell’evento: quattro di loro hanno interrato una piccola piantina di insalata nell’orto comune impegnandosi ad averne cura fino a quando potrà essere raccolta. Sono state, infine, consegnate le chiavi d’ingresso ai primi assegnatari beneficiari delle 35 particelle ortive. Alla manifestazione anche il consigliere provinciale di Italia Viva Angelo Capolattano.

«Una bella mattinata a Casagiove con l’assessore regionale Nicola Caputo e il sindaco Giuseppe Vozza per la cerimonia di consegna degli orti sociali. Prende vita un progetto interessantissimo di riqualificazione urbana che si concilia con la cittadinanza attiva e una visione green della città – ha sottolineato Campolattano - Si tratta di un modello da replicare anche in altri Comuni per creare una ‘foresta urbana’ fondamentale se realmente intendiamo mettere in campo un’azione di contrasto all’inquinamento.

Come consigliere provinciale, a partire dalla mia Maddaloni e con il sostegno dell’onorevole Caputo, lavorerò affinché quella degli orti urbani possa diventare una buona pratica di governo comune a tutte le amministrazioni del territorio».