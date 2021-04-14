Banner-MutuaBccSpettacolo
19:21:28 Sono arrivate all'aeroporto di Napoli le 148.000 dosi di vaccino Pfizer contro il covid19 attese oggi in Campania. L'Unità di Crisi le ha ricevute e ha iniziato subito la distribuzione in tutte le Asl della regione.

Da domani potranno ripartire con maggiore intensità le vaccinazioni dopo due giorni in cui è stato somministrato agli anziani dai 70 ai 79 anni soprattutto Astrazeneca, unico vaccino di cui c'era una certa riserva.

Ad oggi, in Campania, sono 1.145.400 le somministrazioni di vaccini effettuate. Lo rende noto l'Unità di Crisi della Regione Campani.

Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 844.613 cittadini. Di questi 300.787 hanno ricevuto la seconda dose.

 

