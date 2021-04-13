12:27:08 A seguito della conferenza dei capigruppo, tenutasi il 12 Aprile scorso, è stato convocato il Consiglio Comunale di Santa Maria a Vico, in seduta ordinaria, per il 19 Aprile con inizio alle ore 18 in prima convocazione e il 20 Aprile, alla stessa ora, in seconda.
A causa del perdurare delle misure di contenimento relative all’emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio comunale si svolgerà con modalità “a distanza”. Questi i punti all’ordine del giorno, illustrati nella nota a firma del presidente del civico consesso, l’ingegnere Carmine De Lucia’73:
Comunicazioni del Sindaco e approvazione verbali seduta precedente;
Approvazione Programma Triennale 2021-2023 dei lavori pubblici, Programma annuale 2021, Programma
Biennale delle Forniture e dei Servizi 2021-2022;
Aliquote e detrazioni d’imposta Anno 2021 – Presa d’atto deliberazione di Giunta Comunale n.38/2021;
Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
Approvazione del Bilancio Previsionale 2021-2023;
Sentenza n. 3000/20 - RG 6431/2016 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in merito all’appello promosso dal Comune di Santa Maria a Vico avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Arienzo n. 543/16.
Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000;
Sentenza n. 6465/2020 – RG 02499/2020 emessa dal TAR Campania in merito al ricorso proposto da B.G. nei confronti del Comune di Santa Maria a Vico. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194,
comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000;
Sentenza n. 22/21 - RG 600906/10 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in merito alla causa avente ad oggetto risarcimento danni, promosso da D. M. G. nei confronti del Comune di Santa Maria a Vico.
Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000;
Sentenza n. 5482/20 - RG 7441/2019 emessa dal Consiglio di Stato in merito al ricorso in Appello promosso dal Comune di Santa Maria a Vico e Comune di Durazzano nei confronti di “Moccia Industria s.r.l.” e Regione Campania. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194,comma, lettera a) del TUEL n. 267/2000;
Censimento ed identificazione delle Case a Botte in ottemperanza delle disposizioni di cui all’art. 47 del Puc;
Approvazione Regolamento per la disciplina del sistema di Videosorveglianza sul territorio comunale;
Interrogazione: “Accessibilità Universale” - Prot. 3016 del 09.02.2021;
Mozione: “Dante Lingua Italiana” - Prot. 6664 del 25.03.2021;
Mozione: ”Individuazione struttura comunale da adibire ad hub vaccinazioni anti-Covid19” - Prot.n.7758 del 12.04.2021.