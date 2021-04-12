15:48:45 CASERTA. “Esprimo tutta la mia vicinanza e piena solidarietà nei confronti di tutti i venditori ambulanti e mercatali della provincia di Caserta e della Regione Campania che nelle ultime settimane continuano a dare vita ad una serie incessante di proteste e manifestazioni, addirittura impedendo il transito sul tratto autostradale della A1 Roma - Napoli, all’altezza della uscita di Caserta – Sud. Sono circa 200 mercatali e tra questi anche operatori di fiere e sagre, che hanno bloccato per protesta la circolazione con i loro furgoni e le loro auto.”

“Mi associo a quanto già dichiarato dal Presidente dell'ANA-UGL di Caserta, Giuseppe Magliocca, e dal Vice Presidente Giovanni Lombardi, perché la situazione dei venditori ambulanti e delle aree mercatali è diventata insostenibile per effetto delle pesanti e prolungate restrizioni dovute alla pandemia e alle chiusure delle attività commerciali imposte dall’assegnazione della Regione Campania in zona rossa, ovvero fascia ad elevato rischio di contagi.

Ho ritenuto, altresì, opportuno incontrare anche il Presidente dell’Area Vesuviana, Salvatore Ranieri ed il delegato per il territorio di San Giuseppe Vesuviano, Antonio Casillo, per constatare da vicino il medesimo stato di preoccupazione ed disagio vissuto nel cuore del territorio napoletano.”

“È necessario intervenire in modo tempestivo per tutelate le specificità e le unicità di questo settore fortemente colpito dalla emergenza pandemica. Ho già promesso al Presidente Magliocca di farmi portavoce, sia in Parlamento che verso gli organi dell’Esecutivo, di questa drammatica situazione – così dichiara l’esponente del Movimento5 Stelle, Nicola Grimaldi - “Voglio ringraziare anche il Presidente Nazionale di ANA-UGL, Ivano Zanetti ed il Segretario Nazionale, Rosato Marrigo, per il costante impegno profuso in questi mesi a sostegno di tutti i lavoratori del settore.

In commissione Finanze e Bilancio, stiamo lavorando ad un prossimo e corposo scostamento di bilancio che consentirà di varare un Decreto Sostegni- bis per dare una boccata di ossigeno a tutti i commercianti e a tutte le imprese in difficoltà. Inoltre, grazie all’accelerazione della campagna vaccinale, sappiamo per certo che nei prossimi mesi assisteremo ad un allentamento delle misure di contenimento del virus con conseguenti riaperture che permetteranno una celere ripresa per tutte le attività economiche.” - conclude l’On. Grimaldi.