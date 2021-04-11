17:49:23 Caserta scende sotto quota 7mila e questa è una buona notizia, ma il merito della diminuzione del numero dei contagiati è dato dal nuovo boom di guariti.

Sono stati, infatti, 338 i guariti a fronte dei 251 nuovi positivi per un calo di 95 positivi.

Attualmente sono 6957 i positivi.

Altro dato allarmante è quello dei morti con altre 8 vittime.

Sul fronte vaccini sono 138968 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre è salito a 44530 il numero di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta 577 seguito da Marcianise a 457,

393 i casi a Maddaloni

346 i casi a Aversa,

294 i casi a Orta di Atella,

224 i casi a Trentola Ducenta,

202 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

200 i casi a San Felice a Cancello,

199 i casi a Parete,

180 i casi a San Nicola la Strada,

166 i casi a San Marcellino,

158 i casi a Frignano,

155 i casi a Casal di Principe,

147 i casi a Santa Maria a Vico,

143 i casi a Lusciano,

140 i casi a Macerata Campania,

128 i casi a Castel Volturno,

125 i casi a Capua,

121 i casi a Teverola,

119 i casi a Sant’Arpino,

116 i casi a Gricignano d’Aversa,

112 i casi a Capodrise,

105 i casi a Casagiove,

98 i casi a San Prisco,

92 i casi a Villa Literno,

90 i casi a San Tammaro,

87 i casi a San Cipriano d’Aversa,

85 i casi a Casaluce, Cervino, Mondragone,

84 i casi a Sessa Aurunca,

82 i casi a Villa di Briano,

77 i casi a Recale,

65 i casi a Casapesenna, San Marco Evangelista,

64 i casi a Portico di Caserta,

58 i casi a Curti,

54 i casi a Succivo,

53 i casi a Vitulazio,

52 i casi a Alife, Arienzo, Casapulla, Cesa,

50 i casi a Sparanise, Teano,

46 i casi a Cellole,

42 i casi a Gioia Sannitica,

37 i casi a Carinaro,

33 i casi a Cancello ed Arnone, Francolise,

31 i casi a Bellona,

29 i casi a Valle di Maddaloni,

23 i casi a Caiazzo, Piedimonte Matese,

21 i casi a Vairano Patenora,

19 i casi a Carinola, Pastorano,

17 i casi a Grazzanise,

16 i casi a Pignataro Maggiore,

15 i casi a Castel Morrone,

13 i casi a Marzano Appio, Sant’Angelo d’Alife,

12 i casi a Calvi Risorta, Camigliano, Piana di Monte Verna,

11 i casi a San Pietro Infine,

10 i casi a Riardo,

9 i casi a Galluccio, Roccamonfina,

8 i casi a Mignano Montelungo, Pietramelara, Santa Maria la Fossa,

7 i casi a Alvignano, Baia e Latina,

6 i casi a Ruviano,

5 i casi a Pratella, San Potito Sannitico, Tora e Piccilli,

4 i casi a Caianello, Castel Campagnano, Fontegreca, Pietravairano, Presenzano, Valle Agricola,

3 i casi a Capriati al Volturno, Dragoni, Falciano del Massico, Giano Vetusto, Prata Sannita, Raviscanina, Rocca D’Evandro,

2 i casi a Castel di Sasso, Conca della Campania, Formicola,

1 caso a Castello del Matese, Pontelatone, Rocchetta e Croce.

COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 1.854 (*)

di cui

Asintomatici: 1.205 (*)

Sintomatici: 649 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 17.231

Tamponi antigenici del giorno: 8.585

17 deceduti nelle ultime 48 ore, 10 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Totale deceduti: 5.774

Guariti: 1.554

Totale guariti: 259.615

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 145

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 1.569