17:49:23 Caserta scende sotto quota 7mila e questa è una buona notizia, ma il merito della diminuzione del numero dei contagiati è dato dal nuovo boom di guariti.
Sono stati, infatti, 338 i guariti a fronte dei 251 nuovi positivi per un calo di 95 positivi.
Attualmente sono 6957 i positivi.
Altro dato allarmante è quello dei morti con altre 8 vittime.
Sul fronte vaccini sono 138968 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre è salito a 44530 il numero di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta 577 seguito da Marcianise a 457,
393 i casi a Maddaloni
346 i casi a Aversa,
294 i casi a Orta di Atella,
224 i casi a Trentola Ducenta,
202 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
200 i casi a San Felice a Cancello,
199 i casi a Parete,
180 i casi a San Nicola la Strada,
166 i casi a San Marcellino,
158 i casi a Frignano,
155 i casi a Casal di Principe,
147 i casi a Santa Maria a Vico,
143 i casi a Lusciano,
140 i casi a Macerata Campania,
128 i casi a Castel Volturno,
125 i casi a Capua,
121 i casi a Teverola,
119 i casi a Sant’Arpino,
116 i casi a Gricignano d’Aversa,
112 i casi a Capodrise,
105 i casi a Casagiove,
98 i casi a San Prisco,
92 i casi a Villa Literno,
90 i casi a San Tammaro,
87 i casi a San Cipriano d’Aversa,
85 i casi a Casaluce, Cervino, Mondragone,
84 i casi a Sessa Aurunca,
82 i casi a Villa di Briano,
77 i casi a Recale,
65 i casi a Casapesenna, San Marco Evangelista,
64 i casi a Portico di Caserta,
58 i casi a Curti,
54 i casi a Succivo,
53 i casi a Vitulazio,
52 i casi a Alife, Arienzo, Casapulla, Cesa,
50 i casi a Sparanise, Teano,
46 i casi a Cellole,
42 i casi a Gioia Sannitica,
37 i casi a Carinaro,
33 i casi a Cancello ed Arnone, Francolise,
31 i casi a Bellona,
29 i casi a Valle di Maddaloni,
23 i casi a Caiazzo, Piedimonte Matese,
21 i casi a Vairano Patenora,
19 i casi a Carinola, Pastorano,
17 i casi a Grazzanise,
16 i casi a Pignataro Maggiore,
15 i casi a Castel Morrone,
13 i casi a Marzano Appio, Sant’Angelo d’Alife,
12 i casi a Calvi Risorta, Camigliano, Piana di Monte Verna,
11 i casi a San Pietro Infine,
10 i casi a Riardo,
9 i casi a Galluccio, Roccamonfina,
8 i casi a Mignano Montelungo, Pietramelara, Santa Maria la Fossa,
7 i casi a Alvignano, Baia e Latina,
6 i casi a Ruviano,
5 i casi a Pratella, San Potito Sannitico, Tora e Piccilli,
4 i casi a Caianello, Castel Campagnano, Fontegreca, Pietravairano, Presenzano, Valle Agricola,
3 i casi a Capriati al Volturno, Dragoni, Falciano del Massico, Giano Vetusto, Prata Sannita, Raviscanina, Rocca D’Evandro,
2 i casi a Castel di Sasso, Conca della Campania, Formicola,
1 caso a Castello del Matese, Pontelatone, Rocchetta e Croce.
COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA
Questo il bollettino di oggi:
(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)
Positivi del giorno: 1.854 (*)
di cui
Asintomatici: 1.205 (*)
Sintomatici: 649 (*)
* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari
Tamponi molecolari del giorno: 17.231
Tamponi antigenici del giorno: 8.585
17 deceduti nelle ultime 48 ore, 10 deceduti in precedenza ma registrati ieri.
Totale deceduti: 5.774
Guariti: 1.554
Totale guariti: 259.615
Report posti letto su base regionale:
Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656
Posti letto di terapia intensiva occupati: 145
Posti letto di degenza disponibili: 3.160
Posti letto di degenza occupati: 1.569