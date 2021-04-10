19:23:41 LUSCIANO. Vaccinazioni a Lusciano, scende in campo il medico Augusto Abategiovanni, che tra l'altro ricopre anche il ruolo di consigliere comunale: Da più parti mi chiedono della Campagna Vaccinale che stiamo organizzando sul territorio.

Qualcuno addirittura, provocatoriamente, si chiedeva che fine aveva fatto il progetto cui stavo lavorando.

Allora, è giusto fare alcune precisazioni:

I medici di base del Comune di Lusciano e di altri paesi sono quelli che stanno sopportando un carico eccessivo di lavoro e responsabilità. Infatti, NON ABBIAMO AVUTO ALCUN PROTOCOLLO TERAPEUTICO per curare i pazienti affetti da Covid19; da nessuno! Lo stiamo facendo in base alla nostra scienza e coscienza, pigliandoci responsabilità sia terapeutiche, che medico-legali nonché critiche da soggetti che a volte parlano senza capire cosa sta succedendo.

E’ da aggiungere che le nostre terapie non sono state mai modificate da nessuno. Neanche dagli specialisti preposti dall’Asl; ulteriore segno di correttezza terapeutica.

Quando abbiamo capito che dopo oltre un anno, la cosa stava sfuggendo di mano ci siamo messi insieme per poter dare una spinta risolutiva a vaccinare il territorio.

Intendo TUTTO IL TERRITORIO. Solo così sarà possibile in tempi certi, tipo 40-50 giorni, vaccinare ogni soggetto di ogni paese.

A tal fine, non a caso ho indetto 2 riunioni nel palazzo Ducale a Lusciano ed una a Parete.

Risultato: I medici di base di Lusciano, Trentola, Parete, Frignano, San Marcellino, Villa di Briano non si sono tirati indietro e mai lo faranno.

NOI SIAMO PRONTI. Abbiamo i medici, i farmaci e dispositivi di pronto soccorso e primo soccorso ed anche le strutture dove vaccinare (l’Amm.ne Comunale a Lusciano ci fornisce i locali adiacenti le palestre, scrivanie, computer, stampanti, DPI e quant’altro; stessa cosa a Trentola, Parete e così via ).

Allora perché non si parte?

Qualcuno, malignamente, potrebbe ipotizzare che è l’ APPARATO SANITARIO ISTITUITO CHE NON VUOLE O NON RIESCE. Questo pensiero può nascere dal fatto che solo dopo dura lotta, richieste, attese, rinvii ed incontri, SOLO IERI 9 APRILE abbiamo ricevuto le Password per accedere alla Piattaforma vaccinale.

Risultato: piattaforma farraginosa che per poter vaccinare, solo l’inserimento di ogni cittadino richiede circa 30 minuti (Fai il consenso, stampalo, fallo firmare, scannerizzalo, rimettilo in piattaforma; fai anamnesi, inserisci codici vaccino, lotto, etc, stampa vaccinazione effettuata e fai invito al richiamo). .... OK..... va bene anche questo, basta che lo facciamo.

Allora qualcuno dirà: siamo pronti?

Macché. MANCANO LE SIRINGHE: Le siringhe, l’Asl risponde che NON FORNISCE LE SIRINGHE.

Allora come vacciniamo? A noi servono siringhe da 1 ml. Faccio un giro per le farmacie. Non ci sono (forse requisite dall’Asl per il loro vaccini? Non lo so.) I grossisti/fornitori sono sprovvisti. Per ovviare, cerco siringhe da Insulina da 1 ml ma ci vogliono anche aghi opportuni. Risultato: pochissime nelle farmacie e con costi esorbitanti a nostre spese, sia per le siringhe che per gli aghi da sostituire…….

Personalmente, ne ho trovate solo 150. A noi servono circa 5.000-6.000 siringhe per poter partire al meglio. PERCHÉ RIFIUTANO DI DARCELE? Forse diamo fastidio se una nostra discesa in campo in 40-50 giorni potrà vaccinare tutti? Tutti intendo i 6 comuni che ho menzionato, quasi a creare una cinta sanitaria, perché se vaccino solo Lusciano e poi entra un contatto positivo da fuori il virus circolerà lo stesso con la possibilità che per poter continuare ad esistere creerà quella che in gergo si chiama variante.

A margine voglio dire che solo il dr. Iodice, Responsabile del ds.19 ci è stato vicino, anche se forse limitato da una burocrazia farraginosa.