18:20:06 Svolta per l’ospedale di Piedimonte Matese, la prima sezione del Tar Campania ha accolto il ricorso dell’avvocato amministrativista Renato Labriola contro il declassamento del nosocomio.

A proporre il ricorso il Comune di Piedimonte Matese - nella qualità di ente capofila dell’Alto Casertano delle amministrazioni di Alife, Baia e Latina, Castel Campagnano, Ciorlano, Fontegreca Gioia Sannitica, Letino, Prata Sannita, Pratella, Roccaromana, Vairano Patenora, Raviscanina, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico, Sant’Angelo di Alife.

I giudici del tribunale amministrativo hanno fatto proprie le tesi del noto amministrativista casertano rilevando come l’azzeramento dei posti letto di Ortopedia, Chirurgia generale, Anestesia e Rianimazione fosse inopportuno per una struttura che serve un territorio ampissimo come quello dei Comuni del Matese.

Nel recepire l’istanza dei Comuni, il Tar ha sottolineato come il declassamento delle Uoc in Usd vada in contrasto con la volontà di realizzare venti posti letto di neurologia e lungodegenza.

I giudici del Tar ‘smontano’ il piano ospedaliero evidenziando come «non è ben chiaro il criterio logico seguito per preferire come DEA di primo livello la struttura ospedaliera di Marcianise a quella ospedaliera di Piedimonte Matese avuto riguardo alla circostanza che la prima dista ad appena 5 chilometri dalla DEA di II livello di Caserta e a circa 10 chilometri dalla DEA di I livello di Aversa. Questa soluzione comporta un indubbio beneficio per i residenti di Marcianise i quali, anche a volere considerare una densità abitativa di gran lunga superiore rispetto a quella nell’area pedemontana e montana, godono del vantaggio di usufruire nel raggio di soli dieci chilometri di due DEA di I livello e di una DEA di II livello».

Nella sentenza viene evidenziato come la scelta adottata dal commissario ad acta «appare eccessivamente penalizzante e non razionale, i residenti di Piedimonte Matese, o in uno dei comuni del comprensorio (Alife, Baia e Latina, Castel Campagnano, Ciorlano, Fontegreca Gioia Sannitica, Letino, Prata Sannita, Pratella, Roccaromana, Vairano Patenora, Raviscanina, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico, Sant’Angelo di Alife) per fruire dei servizi di una DEA di I livello, sono costretti a percorrere 65 chilometri per raggiungere la struttura di Sessa Aurunca oppure a recarsi ad Isernia, all’inferiore distanza di 56 chilometri, tuttavia situata in altra Regione; in questo modo viene di fatto smentito l’intento di contrastare i fenomeni di mobilità passiva verso il Molise».

La sentenza del Tar ha certamente una valenza storica dal momento che ribalta il ruolo dell’ospedale di Piedimonte Matese rispetto a quello che era la visione del nosocomio dei commissari.