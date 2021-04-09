Banner-MutuaBccSpettacolo
17:11:43 E' in rialzo, in Campania, l'indice di positività. Dopo qualche giorno in cui si era attestato sul 9%, oggi risale al 10.52%.

Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania, sono 2.225 (763 sintomatici) i casi positivi nelle ultime 24 ore su 21.149 tamponi molecolari esaminati.

31 le persone decedute e 1.967 le persone guarite. In merito alla situazione degli ospedali, restano invariati a 148 i posti di terapia intensiva occupati mentre calano quelli in degenza, oggi 1558 e ieri 1605.

 

