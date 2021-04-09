12:58:59 Sono partiti gli ordinativi di pagamento delle prime 600mila istanze presentate sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate per un importo complessivo di 1.907.992.796 euro a favore delle imprese destinatarie dei sostegni che hanno presentato la domanda entro la mezzanotte del 5 aprile 2021.
I contribuenti coinvolti vedranno accreditarsi le somme direttamente sul conto corrente indicato nella domanda oppure potranno usare l’importo riconosciuto in compensazione. Dal 30 marzo, giorno dell’apertura del canale telematico dell’Agenzia delle Entrate, ad oggi sono circa un milione le domande del contributo a fondo perduto inviate con l’apposita piattaforma informatica delle Entrate gestita con il partner tecnologico Sogei.
Più di 600mila domande già elaborate – Sono più di 600mila, precisamente 604.534, le istanze dei contributi a fondo perduto lavorate, per le quali è stato già predisposto il mandato di pagamento oppure riconosciuto il credito d’imposta. Quest’ultimo caso riguarda 10 mila domande, nelle quali i contribuenti avevano manifestato la scelta della compensazione in alternativa all’accredito su conto corrente.
Gli operatori interessati regione per regione – Sul totale dei soggetti richiedenti, quasi 100 mila svolgono la loro attività in Lombardia, seguono la Campania con 70.534 operatori economici, il Lazio (68.697), la Puglia (45.926), la Toscana (42.141), la Sicilia (41.763), il Veneto (40.620). Fra le altre regioni spiccano il Piemonte (39.411), l’Emilia-Romagna (38.556), la Calabria (20.987) e la Sardegna (17.657). Nella tabella seguente viene riportato il dettaglio di tutte le regioni.
Istanza a pagamento
Istanze di richiesta % Importo Bonus
Abruzzo 15.395 2,5% 40.025.340
Basilicata 4.656 0,8% 12.432.180
Calabria 20.987 3,5% 44.920.724
Campania 70.534 11,7% 210.559.061
Emilia-Romagna 38.556 6,4% 126.418.222
Friuli-Venezia Giulia 8.840 1,5% 27.200.238
Lazio 68.697 11,4% 239.635.032
Liguria 14.164 2,3% 38.750.115
Lombardia 99.048 16,4% 357.328.754
Marche 15.602 2,6% 47.257.010
Molise 3.189 0,5% 7.359.089
Piemonte 39.411 6,5% 111.767.719
Puglia 45.926 7,6% 115.788.704
Sardegna 17.657 2,9% 48.397.009
Sicilia 41.763 6,9% 106.370.218
Toscana 42.141 7,0% 154.460.219
Trentino-Alto Adige 7.907 1,3% 31.388.040
Umbria 7.934 1,3% 23.134.611
Valle D'Aosta 1.497 0,2% 4.012.081
Veneto 40.620 6,7% 160.757.736
Non disponibile 10 0,0% 30.694
Totale 604.534 100,0% 1.907.992.796
Dl Sostegni – Domande in pagamento Ripartizione per provincia
Provincia Numero domande Importo bonus
Città Metropolitana di Napoli 37.932 125.357.817
Provincia di Avellino 5.211 13.277.198
Provincia di Benevento 3.472 7.678.019
Provincia di Caserta 9.591 24.708.403
Provincia di Salerno 14.328 39.537.624
Campania 70.534 210.559.061