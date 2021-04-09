12:58:59 Sono partiti gli ordinativi di pagamento delle prime 600mila istanze presentate sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate per un importo complessivo di 1.907.992.796 euro a favore delle imprese destinatarie dei sostegni che hanno presentato la domanda entro la mezzanotte del 5 aprile 2021.

I contribuenti coinvolti vedranno accreditarsi le somme direttamente sul conto corrente indicato nella domanda oppure potranno usare l’importo riconosciuto in compensazione. Dal 30 marzo, giorno dell’apertura del canale telematico dell’Agenzia delle Entrate, ad oggi sono circa un milione le domande del contributo a fondo perduto inviate con l’apposita piattaforma informatica delle Entrate gestita con il partner tecnologico Sogei.

Più di 600mila domande già elaborate – Sono più di 600mila, precisamente 604.534, le istanze dei contributi a fondo perduto lavorate, per le quali è stato già predisposto il mandato di pagamento oppure riconosciuto il credito d’imposta. Quest’ultimo caso riguarda 10 mila domande, nelle quali i contribuenti avevano manifestato la scelta della compensazione in alternativa all’accredito su conto corrente.

Gli operatori interessati regione per regione – Sul totale dei soggetti richiedenti, quasi 100 mila svolgono la loro attività in Lombardia, seguono la Campania con 70.534 operatori economici, il Lazio (68.697), la Puglia (45.926), la Toscana (42.141), la Sicilia (41.763), il Veneto (40.620). Fra le altre regioni spiccano il Piemonte (39.411), l’Emilia-Romagna (38.556), la Calabria (20.987) e la Sardegna (17.657). Nella tabella seguente viene riportato il dettaglio di tutte le regioni.

Istanza a pagamento

Istanze di richiesta % Importo Bonus

Abruzzo 15.395 2,5% 40.025.340

Basilicata 4.656 0,8% 12.432.180

Calabria 20.987 3,5% 44.920.724

Campania 70.534 11,7% 210.559.061

Emilia-Romagna 38.556 6,4% 126.418.222

Friuli-Venezia Giulia 8.840 1,5% 27.200.238

Lazio 68.697 11,4% 239.635.032

Liguria 14.164 2,3% 38.750.115

Lombardia 99.048 16,4% 357.328.754

Marche 15.602 2,6% 47.257.010

Molise 3.189 0,5% 7.359.089

Piemonte 39.411 6,5% 111.767.719

Puglia 45.926 7,6% 115.788.704

Sardegna 17.657 2,9% 48.397.009

Sicilia 41.763 6,9% 106.370.218

Toscana 42.141 7,0% 154.460.219

Trentino-Alto Adige 7.907 1,3% 31.388.040

Umbria 7.934 1,3% 23.134.611

Valle D'Aosta 1.497 0,2% 4.012.081

Veneto 40.620 6,7% 160.757.736

Non disponibile 10 0,0% 30.694

Totale 604.534 100,0% 1.907.992.796

Dl Sostegni – Domande in pagamento Ripartizione per provincia

Provincia Numero domande Importo bonus

Città Metropolitana di Napoli 37.932 125.357.817

Provincia di Avellino 5.211 13.277.198

Provincia di Benevento 3.472 7.678.019

Provincia di Caserta 9.591 24.708.403

Provincia di Salerno 14.328 39.537.624

Campania 70.534 210.559.061