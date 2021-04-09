Banner-MutuaBccSpettacolo
12:58:59 Sono partiti gli ordinativi di pagamento delle prime 600mila istanze presentate sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate per un importo complessivo di 1.907.992.796 euro a favore delle imprese destinatarie dei sostegni che hanno presentato la domanda entro la mezzanotte del 5 aprile 2021.

I contribuenti coinvolti vedranno accreditarsi le somme direttamente sul conto corrente indicato nella domanda oppure potranno usare l’importo riconosciuto in compensazione. Dal 30 marzo, giorno dell’apertura del canale telematico dell’Agenzia delle Entrate, ad oggi sono circa un milione le domande del contributo a fondo perduto inviate con l’apposita piattaforma informatica delle Entrate gestita con il partner tecnologico Sogei.

Più di 600mila domande già elaborate – Sono più di 600mila, precisamente 604.534, le istanze dei contributi a fondo perduto lavorate, per le quali è stato già predisposto il mandato di pagamento oppure riconosciuto il credito d’imposta. Quest’ultimo caso riguarda 10 mila domande, nelle quali i contribuenti avevano manifestato la scelta della compensazione in alternativa all’accredito su conto corrente.

Gli operatori interessati regione per regione – Sul totale dei soggetti richiedenti, quasi 100 mila svolgono la loro attività in Lombardia, seguono la Campania con 70.534 operatori economici, il Lazio (68.697), la Puglia (45.926), la Toscana (42.141), la Sicilia (41.763), il Veneto (40.620). Fra le altre regioni spiccano il Piemonte (39.411), l’Emilia-Romagna (38.556), la Calabria (20.987) e la Sardegna (17.657). Nella tabella seguente viene riportato il dettaglio di tutte le regioni.

            Istanza a pagamento

Istanze di richiesta            %         Importo Bonus

Abruzzo         15.395            2,5%    40.025.340

Basilicata     4.656   0,8%    12.432.180

Calabria        20.987            3,5%    44.920.724

Campania     70.534            11,7% 210.559.061

Emilia-Romagna     38.556            6,4%    126.418.222

Friuli-Venezia Giulia         8.840   1,5%    27.200.238

Lazio 68.697            11,4% 239.635.032

Liguria           14.164            2,3%    38.750.115

Lombardia    99.048            16,4% 357.328.754

Marche          15.602            2,6%    47.257.010

Molise           3.189   0,5%    7.359.089

Piemonte      39.411            6,5%    111.767.719

Puglia            45.926            7,6%    115.788.704

Sardegna      17.657            2,9%    48.397.009

Sicilia            41.763            6,9%    106.370.218

Toscana        42.141            7,0%    154.460.219

Trentino-Alto Adige           7.907   1,3%    31.388.040

Umbria          7.934   1,3%    23.134.611

Valle D'Aosta          1.497   0,2%    4.012.081

Veneto          40.620            6,7%    160.757.736

Non disponibile     10        0,0%    30.694

Totale            604.534          100,0%           1.907.992.796

Dl Sostegni – Domande in pagamento Ripartizione per provincia

Provincia       Numero domande  Importo bonus

Città Metropolitana di Napoli     37.932         125.357.817

Provincia di Avellino                  5.211           13.277.198

Provincia di Benevento              3.472             7.678.019

Provincia di Caserta                  9.591           24.708.403

Provincia di Salerno                14.328           39.537.624

Campania                             70.534          210.559.061

