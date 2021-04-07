21:23:02 Aumenta il numero dei tamponi esaminati e cala, in Campania, l'indice di positività. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania, sono 1.358 i casi positivi nelle ultime 24 ore (516 sintomatici) su 14.520 tamponi molecolari esaminati.
Ieri l'indice di positività era del 14%, oggi cala al 9,35%.
Aumentano a 66 i decessi - 34 deceduti nelle ultime 48 ore, 32 deceduti in precedenza ma registrati ieri - mentre i guariti sono 2087.
Cala il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive, oggi 149 e ieri 160, mentre aumentano quelli in degenza, oggi 1606 e ieri 1603.