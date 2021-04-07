Banner-MutuaBccSpettacolo
21:19:37 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Domani, 8 aprile dalle ore 8 alle ore 12 gli operatori ambulanti occuperanno, in segno di protesta, i posteggi nei seguenti mercati della Campania: 

Casavatore; Giugliano; Caivano; Santa Maria Capua Vetere; Benevento via Bonazzi; Pomigliano d’Arco; Sarno; Nocera Inferiore, Battipaglia; Salerno Pastena; Salerno Torrione; Salerno via Piave (a coordinare su Salerno: Ciro Pietrofesa).

La manifestazione prevede l'occupazione del proprio posteggi, si possono aprire le brande e le tende ma non esporre o vendere merci.

