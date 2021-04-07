09:13:53 "Sono quaranta in Campania le strutture accreditate tra Rsa, case di cura e centri di analisi cliniche e diagnostiche, afferenti a Confcommercio salute e Federsociale, pronte a diventare hub vaccinali per il Covid 19. E' una battaglia di civiltà in un momento particolarmente difficile per la nostra comunità".

Lo ha detto Salvatore Isaia, presidente di Confcommercio Salute Campania e numero uno di Federsociale nazionale.

"Sentiamo il dovere di fare la nostra parte nella corsa contro il tempo per battere il virus. La vaccinazione di massa - ha aggiunto Isaia - è l'unico strumento efficace per tornare quanto prima alla normalità.

Vogliamo offrire un contributo concreto e fattivo per tagliare questo traguardo nel minor tempo possibile per rendere così possibile la ripartenza".

Intanto rallentamenti e code si stanno verificando in tutti gli hub vaccinali di Napoli. Ieri, apprende l'ANSA da fonti sanitarie, erano state convocate circa 3000 persone, un numero ampiamente smaltibile negli hub tra Mostra d'Oltremare, Fagianeria di Capodimonte e Stazione Marittima, ma moltissimi dei convocati hanno rifiutato la vaccinazione di Astrazeneca.

I cittadini che hanno rifiutato la dose del vaccino sono rimasti nell'hub cercando di convincere i medici a somministrare altri tipi di vaccino, allungando in maniera molto ampia il tempo che di solito viene invece utilizzato per ogni vaccinando. Tempo che, quindi, ha causato un aumento di file all'esterno dei centri vaccinali: i cittadini vengono, infatti, convocati in blocchi calcolati per evitare file, ma il tentativo dei cittadini di convincere i vaccinatori a somministrare loro altri tipi di dosi ha allungato tutti i tempi.

C’è chi invece va controtendenza.

"È arrivato il mio turno e dunque alla Mostra d'Oltremare ho appena fatto il vaccino AstraZeneca, come era mio diritto e dovere". Lo scrive sui social Antonio Bassolino, ex sindaco di Napoli e candidato nuovamente alla carica di primo cittadino.