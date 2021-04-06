Banner-MutuaBccSpettacolo
15:48:03 CASERTA. Una protesta degli operatori delle aree mercatali aderenti alla sigla Ana-Ugl ha paralizzato l'autostrada A1 Roma-Napoli, in territorio casertano.

Un ampio tratto è stato interdetto alla circolazione dalla Polizia Stradale che invita gli automobilisti a uscire a Caserta Sud per chi viaggia verso Napoli, mentre per chi marcia in direzione Roma l'uscita obbligatoria è sull'asse mediano Acerra-Afragola.

Notevoli i disagi tra gli automobilisti, con code di chilometri e rallentamenti su tutta la rete.

Gli operatori hanno occupato la sede autostradale con i furgoni. "La nostra intenzione - dice Peppe Magliocca presidente dell'Ana-Ugl di Caserta - è arrivare a Roma per protestare contro una situazione assurda, con tanti operatori sul lastrico, che si sentono abbandonati".

Della protesta - come riferito dal sindaco di Santa Maria Capua Vetere Antonio Mirra - ha fatto le spese anche il Governatore della Campania Vincenzo De Luca atteso a Santa Maria Capua Vetere per una conferenza stampa sui lavori alla condotta idrica del carcere e rimasto anche lui bloccato in autostrada. 

 

