15:27:59 CASERTA. “Portiamo le imprese fuori dalla pandemia”, è questo il titolo della giornata di mobilitazione nazionale promossa da Confesercenti e che vedrà protagonista anche il comune capoluogo di Terra di Lavoro.

Appuntamento domani mercoledì 7 aprile 2021 a partire dalle ore 10,00 in piazza della Prefettura a Caserta con “un sit in”, organizzato ‘a distanza di sicurezza’ dalla federazione provinciale della Confesercenti di Caserta, nel rispetto delle regole ma decisi a far sentire le proprie ragioni.

Obiettivo della manifestazione indetta da Confesercenti è dare voce, attraverso iniziative in tutte le Regioni italiane, alle necessità e alle richieste delle attività del Terziario, del Commercio, del Turismo: sostegni adeguati alle perdite realmente subite e ai costi fissi sostenuti, credito immediato e un piano per permettere alle imprese di riaprire in sicurezza. – fa sapere il presidente provinciale di Confesercenti Caserta Salvatore Petrella”

Le proposte di Confesercenti sono oggetto di una petizione on line, che è possibile sottoscrivere su www.confesercenti.it da mercoledì 7 aprile, e saranno inviate domani in massa contemporaneamente ai membri del Governo, a deputati e senatori, ai governatori delle Regioni.

L’iniziativa sarà accompagnata da una lettera aperta al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Caserta invece, Petrella a margine dell’evento consegnerà una missiva al Prefetto di Caserta. “Noi imprese siamo il motore dell’economia e del lavoro. Solo se ripartiamo, riparte l’Italia. Abbiamo bisogno di più di ciò che ci è stato finora dato”.