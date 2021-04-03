Banner-MutuaBccSpettacolo
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

14:38:45 AVERSA. “Grazie alla sinergia tra Asl, Comune e medici di medicina generale siamo riusciti ad organizzare una giornata di vaccinazione straordinaria di pazienti fragili nel giorno di Pasquetta al Palazzetto dello Sport”.

Lo annuncia il sindaco di Aversa Alfonso Golia che negli ultimi giorni ha lavorato spalla a spalla con il dottor Enzo Grella e la dottoressa Scalera. “Le vaccinazioni saranno effettuate della 8 alle 15 grazie alla disponibilità dei medici di base e del personale medico e infermieristico dell’Asl.

Nelle prossime ore l’azienda sanitaria informerà le persone interessate tra quelle che hanno già effettuato la prenotazione sul portale della Regione Campania”.

“In campo per evitare problemi nel deflusso o assembramenti - aggiunge il sindaco Golia - oltre alla Polizia Municipale ci sarà anche il mondo del volontariato con la Protezione Civile, il Nes e la Mappa della Solidarietà. Ringrazio inoltre lo società sportive e in particolare la pallavolo per aver donato delle sedie utili per l'iniziativa”.

“Bisogna vaccinarsi e fare presto per cui vorrei rivolgere un appello al personale sanitario in pensione affinché dia la propria disponibilità per supportare la campagna vaccinale e permettere la creazione di un nuovo hub vaccinale”.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:410 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:787 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:741 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next