14:38:45 AVERSA. “Grazie alla sinergia tra Asl, Comune e medici di medicina generale siamo riusciti ad organizzare una giornata di vaccinazione straordinaria di pazienti fragili nel giorno di Pasquetta al Palazzetto dello Sport”.

Lo annuncia il sindaco di Aversa Alfonso Golia che negli ultimi giorni ha lavorato spalla a spalla con il dottor Enzo Grella e la dottoressa Scalera. “Le vaccinazioni saranno effettuate della 8 alle 15 grazie alla disponibilità dei medici di base e del personale medico e infermieristico dell’Asl.

Nelle prossime ore l’azienda sanitaria informerà le persone interessate tra quelle che hanno già effettuato la prenotazione sul portale della Regione Campania”.

“In campo per evitare problemi nel deflusso o assembramenti - aggiunge il sindaco Golia - oltre alla Polizia Municipale ci sarà anche il mondo del volontariato con la Protezione Civile, il Nes e la Mappa della Solidarietà. Ringrazio inoltre lo società sportive e in particolare la pallavolo per aver donato delle sedie utili per l'iniziativa”.

“Bisogna vaccinarsi e fare presto per cui vorrei rivolgere un appello al personale sanitario in pensione affinché dia la propria disponibilità per supportare la campagna vaccinale e permettere la creazione di un nuovo hub vaccinale”.