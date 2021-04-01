22:18:10 SAN NICOLA LA STRADA. Si è svolto oggi 1 aprile il Consiglio Comunale in diretta streaming di San Nicola la Strada, nel rispetto delle normative vigenti. Pochi gli spettatori da casa.

La seduta si è aperta ufficialmente alle 15:12.

All’appello erano presenti 17 consiglieri. Nessun assente.

Assessori presenti: Della Peruta Raffaele, Mastroianni Gaetano, Terracciano Antonio, Tiscione Alessia, Natale Maria.

Il primo punto all’ordine del giorno: la discussione dell’Interpellanza prot. n. 6860 del 15 marzo 2021, avente ad oggetto la rete stradale e idrica e la sua conseguenze manutenzione, presentata dal gruppo d’opposizione Forza Italia.

Il capogruppo FI Francesco Basile prende la parola: “La situazione della rete stradale della città crea non poche problematiche all’utenza e costi gravanti sull’Ente – già in difficoltà -, inoltre, richiamati i ripetuti guasti e le criticità di tutto l’impianto idrico della città e la sua vetustà, è sotto gli occhi di tutti che il territorio cittadino è gravemente dissestato. […] Considerata l’entrata nelle casse del Comune di fondi derivanti dal pagamento delle tasse e la possibilità di richiedere fondi derivanti dal Recovery Found per pianificare interventi significativi sulla rete stradale e idrica, chiediamo all’amministrazione di relazionare al Consiglio sulla situazione idrica e stradale, e in particolare sugli interventi effettuati nell’ultimo periodo, su quelli in programma e sulla possibilità di accedere ai fondi necessari.”

A rispondere dall’Aula Consiliare l’Assessore ai Lavori Pubblici e Bilancio Raffaele della Peruta: “Per quanto riguarda la rete idrica, è indubbio che sia costruita secondo tecniche ormai in disuso. L’Ente interviene effettuando le dovute riparazioni, con sostituzione di piccoli tratti di tubazione. E’ intenzione dell’amministrazione intervenire con interventi radicali, attraverso la sostituzione integrale delle reti fatiscenti. Questa problematica è stata segnalata all’EIC – Ente idrico campano -, deputato al riordino del servizio e la gestione dei fondi del Recovery Found. […] E’ stato già predisposto un progetto per la realizzazione della rete idrica di via Cairoli e parte di via Domenico Gentile, da cui copertura finanziaria è a carico dell’Ente.” E aggiunge: “Per quanto riguarda la fornitura d’acqua agli utenti, vi informo che non vengono utilizzati pozzi di captazione in città.”

Per quanto riguarda la rete stradale sottolinea: “Le buche che comportano il dissesto del manto sono dovute ad avverse condizioni metereologiche, all’usura dei materiali, e il ripristino avviene sistematicamente a cura delle ditte appaltatrici secondo i tempi imposti e le condizioni meteo, nonché dell’assestamento della rete idrica fognaria. Negli ultimi giorni è stato effettuato un intervento di ripristino delle buche sulla maggior parte del territorio – via Appia, via le Taglie, via Grotta, via Patturelli, il primo tratto di via Domenico Gentile, via Pertini, via Cairoli, via Treves, viale Italia primo tratto, via Majorana, via Fermi, via Milano, via Leonardo da Vinci, via De Gasperi e traverse -. C’è stata un’inversione di rotta, dopo il superamento di un’impasse burocratico, procediamo con gli interventi sul territorio.”

E sui Galoppatoi aggiunge: “Ci stiamo attivando per la riqualificazione integrale dei Galoppatoi, andando a sostituire il manto, in cemento e asfalto, così come alla Rotonda.”

Sui fondi: “Stiamo studiando tutti i fondi da cui possiamo attingere, non escludiamo nulla. Cerchiamo di cambiare il volto della città, ma con i nostri fondi comunali non potremmo farlo. L’amministrazione è in attesa di finanziamenti- già richiesti durante lo scorso mandato – dalla Regione Campania per un ammontare di 2 milioni e mezzo di lavori per il rifacimento della rete idrica, fognaria, stradale di tutte le strade della zona ovest della Rotonda”.

Basile manifesta il desiderio di trasformare l’interpellanza in una mozione del Consiglio e si dichiara pronto a spedire il documento, letto in diretta: “E’ una proposta la nostra che speriamo venga accolta da tutti, vista l’importanza dell’argomento per chiunque abbia a cuore il proprio territorio.” Lo scopo del rappresentante di FI era quello di impegnare formalmente il Sindaco e la Giunta per verificare e risolvere le criticità della rete idrica, fognaria, stradale.

Risponde Della Peruta: “Ancor prima del nostro insediamento erano state avviate delle attività di manutenzione, ora siamo in attesi dei fondi, nel frattempo l’Ente idrico campano ci ha chiesto una relazione dettagliata di tutto il territorio, e noi proseguiamo con la manutenzione ordinaria. E’ inutile votare una mozione quando l’impegno è stato già profuso.”

Basile sembra deluso dalla risposta dell’Assessore: “Speravo in un confronto su un problema - quello del dissesto del nostro territorio - che riguarda tutti. Si può sempre migliorare.”

A questo punto, la mozione viene sospesa.

Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: la Mozione prot. 8094 del 26 marzo 2021 avente ad oggetto: “Istanza al Ministero della Difesa per l’utilizzo di personale militare in ausiliaria”, proposta dal M5S.

La consigliera Tiziana De Chiara spiega: “Il nostro Comune è ridimensionato per quanto riguarda il personale, e in molti uffici mancherà il personale, visti anche i prossimi pensionamenti. Per supportare gli uffici comunali, si potrebbe far ricorso agli ausiliaria.”

La categoria degli ausiliaria comprende il personale militare che ha manifestato la sua disponibilità – all’atto del collocamento – a prestare servizio nell’ambito del Comune o della provincia di residenza.

Nicola D’Andrea, a nome del Movimento Strada Nuova, commenta: “Nella II Commissione stiamo cercando di trovare progetti per reperire persone che possono darci una mano in questo momento in cui il personale manca. Stiamo cercando di reperire gli elenchi per trovare queste persone in ausiliaria, ma i ruoli non si evincono. Dovremmo fare uno studio del personale che potrebbe essere utile al nostro Comune.”

Anche Giovanni Motta, capogruppo del PD, a nome dell’amministrazione tutta, si dichiara favorevole alla proposta, così come Mattia Tripaldella per il Movimento Civico per San Nicola. Anche Basile si dimostra d’accordo.

La mozione è ben accolta e viene approvata all’unanimità.

Al terzo punto: la lettura e successiva approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Si procede velocemente alle votazioni: i verbali vengono approvati all’unanimità.

Prima della discussione del quarto punto, che riguardava il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti dalle sentenze esecutive, il consigliere FI Basile comunica la sua volontà di abbandonare la seduta consiliare, perché: “Gli atti relativi al Consiglio dovrebbero essere posti a disposizione dei Consiglieri almeno due giorni prima della seduta. Questo non è stato possibile, non ho potuto visionare gli atti dell’ordine del giorno. Ne verrà a conoscenza il Prefetto, affinchè intervenga nel rispetto del ruolo del consigliere comunale.”

A rispondere è la Presidente Eligia Santucci: “Tutte le proposte di delibera che oggi sono oggetto di approvazione sono datate 8 e 9 marzo, quindi hanno data anteriore al consiglio. Le proposte forse non le ha ritrovate nello stesso ufficio, ma sarebbe dovuto andare dal Segretario dell’Ente.”

Basile abbandona la videoconferenza. La seduta continua. Presenti 16 consiglieri.

Si procede alla discussione della proposta di delibera n. 11 dell’8 marzo 2021, che viene approvato con 14 voti favorevoli. Due astenuti: De Chiara e Cutillo.

“Il significato del provvedimento del Consiglio comunale è quello di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria, maturato all’esterno di esso. Il Consiglio non dovrà riconoscere e validare i debiti, derivanti da sentenze, ma ne prende semplicemente atto, in questo modo è tenuto a saldarli.”

Al quinto punto la proposta n.12 del 9 marzo 2021 che riguarda l’Aliquota addizionale comunale IRPEF.

Si tratta di una conferma dell’aliquota addizionale IRPEF, ovvero un’aliquota unica in misura pari all0 0,8% per l’anno 2021.

Si procede all’approvazione e all’immediata eseguibilità della proposta, che viene approvata con 14 voti favorevoli e 2 astenuti.

Tocca al sesto punto: l’Esame e approvazione piano finanziario del servizio gestione rifiuti e tariffe Tari anno 2021- Proposta n. 13 del 9 marzo 2021.

Interviene il Sindaco Marotta, che coglie l’occasione per puntare l’accento su due aspetti: “La voce relativa al piano economico finanziario del servizio raccolta e smaltimento rifiuti fondamentale per il bilancio del Comune, perché sono coinvolti l’ARERA, che detta i termini sulla base dei quali viene redatto il PEF, e per il primo anno è stato trasmesso questo piano all’ente di competenza. Questi aspetti incidono sul costo del servizio e la sua efficienza.”

La proposta di delibera e l’immediata eseguibilità viene approvata con 14 voti favorevoli e 2 astenuti.

Al settimo punto all’ordine del giorno è la volta dell’Aliquote IMU anno 2021 – Conferma – Proposta n. 14 del 9 marzo 2021, che viene approvata con 14 voti favorevoli e 2 astenuti.

L’ottavo punto riguarda il Regolamento comunale patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – Approvazione- Proposta n. 16 del 9 marzo 2021

A prendere la parola il consigliere Giovanni Varriale, presidente della I Commissione Bilancio: “Il canone unico, regolamento a carattere tecnico che entra in vigore quest’anno sulla base della normativa nazionale del 2019, legge di bilancio 2020, riunisce in una sola forma di prelievo patrimoniale tutte le voci relative all’occupazione di aree pubbliche e alla diffusione dei messaggi pubblicitari. Non determinerà un aumento delle entrate comunali. Siamo dinanzi ad un adempimento che procede da norme nazionali. E’ quindi nell’intenzione dell’amministrazione garantire l’invarianza delle entrate, fatte salvo eventuali esenzioni legate all’emergenza sanitaria.”

Il Canone Unico quindi – le cui tariffe saranno approvate successivamente in Giunta – è stato discusso in commissione, insieme ai tecnici dell’Ente e l’Assessore. Va a sostituire TOSAP , imposta comunale sulla pubblicità, e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione di mezzi pubblicitari e tutto ciò che è legato all’occupazione di suolo pubblico. Comprende inoltre il canone mercatale. “Tale regolamento ha avuto parere favorevole dal Collegio dei Revisori dei Conti. Quello che avremo è un testo unico, ragionato e completo, che prevede forme di scontistiche ed esenzioni, al fine di unificare tributi e canoni esistenti.”

La proposta e l’immediata eseguibilità è stata approvata all’unanimità.

Nono e ultimo punto all’ordine del giorno: il Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Relaziona il consigliere Varriale: “Questo regolamento non è altro che un’appendice del regolamento del Canone Unico. In questo caso, è stato dedicato un regolamento che va a disciplinare i canoni di concessione dell’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio, o del patrimonio indisponibile destinato ai mercati. Anche in questo abbiamo incontrato l’approvazione del Collegio dei Revisori: siamo riusciti, grazie alle forze di maggioranza e opposizione, a dotare l’Ente di regolamenti tecnici, obbligatori e indispensabili.”

La proposta n. 17 del 9 marzo 2021 è stata approvata, così come l’immediata eseguibilità, all’unanimità.

Prima di chiudere il collegamento, la Presidente Eligia Santucci augura all’amministrazione e alla cittadinanza gli auguri di una serena Pasqua e a alle 16:45 dichiara ufficialmente sciolta la seduta.

Gaia Bianco