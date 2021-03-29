Banner-MutuaBccSpettacolo
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

20:12:27 Il 25 marzo u.s. si è tenuta l’adunanza dei creditori per la formulazione di una libera valutazione di opportunità e convenienza della proposta concordataria depositata dall’amministrazione commissariale del Villaggio presso la sezione fallimentare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

L’Udienza si è svolta in remoto innanzi al giudice delegato adito. La votazione ha riguardato solo una parte del ceto creditorio. La parte restante si esprimerà  tra 20 giorni. Terminata la fase di voto, il Tribunale investito della intera procedura fallimentare omologherà o rigetterà la proposta concordataria con decreto motivato.

Giova, inoltre, ricordare che la novellata norma dell’articolo 180 della l.f. consente al Tribunale di procedere all’omologa del concordato laddove ricorrono i presupposti di convenienza per i creditori. Il documento di asseverazione del “concordato”, richiesto al Villaggio dal Tribunale con decreto del 5 marzo 2021, attesta inequivocabilmente che il “Piano”  proposto ai creditori è sicuramente più favorevole dell’ipotesi liquidatoria. 

L’”asseverazione”  è stata presentata dal dott. Massimo Palumbo, esperto nel campo del diritto fallimentare, che si è avvalso, per l’occasione, della consulenza del prof. Riccardo Macchioni, ordinario di Economia Aziendale nell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

L’omologa del concordato rappresenterebbe per l’intera Opera la positiva conclusione di un iter complesso che dura da svariati anni, che vede il “Villaggio” ed i suoi consulenti fortemente impegnati per il raggiungimento di questo obiettivo. Si attende con ansia e trepidazione il ritorno “in bonis” dell’Ente, che permetterebbe di dare continuità ad una realtà socio-assistenziale, educativa e formativa di rilievo regionale e non solo.

Alcuni Enti e persone si sono  espressi contro la proposta concordataria, pur consapevoli che una eventuale procedura liquidatoria non produrrebbe alcun effetto benevolo sul loro credito.

 

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:344 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:726 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:701 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next