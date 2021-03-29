20:12:27 Il 25 marzo u.s. si è tenuta l’adunanza dei creditori per la formulazione di una libera valutazione di opportunità e convenienza della proposta concordataria depositata dall’amministrazione commissariale del Villaggio presso la sezione fallimentare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

L’Udienza si è svolta in remoto innanzi al giudice delegato adito. La votazione ha riguardato solo una parte del ceto creditorio. La parte restante si esprimerà tra 20 giorni. Terminata la fase di voto, il Tribunale investito della intera procedura fallimentare omologherà o rigetterà la proposta concordataria con decreto motivato.

Giova, inoltre, ricordare che la novellata norma dell’articolo 180 della l.f. consente al Tribunale di procedere all’omologa del concordato laddove ricorrono i presupposti di convenienza per i creditori. Il documento di asseverazione del “concordato”, richiesto al Villaggio dal Tribunale con decreto del 5 marzo 2021, attesta inequivocabilmente che il “Piano” proposto ai creditori è sicuramente più favorevole dell’ipotesi liquidatoria.

L’”asseverazione” è stata presentata dal dott. Massimo Palumbo, esperto nel campo del diritto fallimentare, che si è avvalso, per l’occasione, della consulenza del prof. Riccardo Macchioni, ordinario di Economia Aziendale nell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

L’omologa del concordato rappresenterebbe per l’intera Opera la positiva conclusione di un iter complesso che dura da svariati anni, che vede il “Villaggio” ed i suoi consulenti fortemente impegnati per il raggiungimento di questo obiettivo. Si attende con ansia e trepidazione il ritorno “in bonis” dell’Ente, che permetterebbe di dare continuità ad una realtà socio-assistenziale, educativa e formativa di rilievo regionale e non solo.

Alcuni Enti e persone si sono espressi contro la proposta concordataria, pur consapevoli che una eventuale procedura liquidatoria non produrrebbe alcun effetto benevolo sul loro credito.