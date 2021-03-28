16:39:19 CASERTA. Presidente Confcommercio di Caserta Lucio Sindaco, qual è la situazione attuale dei lavoratori autonomi?

«È una situazione difficile, naturalmente abbiamo un 70% di attività chiuse per i provvedimenti di governo che ovviamente ha inciso ulteriormente su un quadro già critico. Questo alternare di chiusure, nell'ultimo anno presenta una drammaticità particolare non solo nella provincia di Caserta ma su tutto il territorio campano. Ultimamente, con il presidente Fimaa, De Falco, abbiamo discusso sull'andamento di mercato immobiliare. Per quanto riguarda alcuni immobili, perdendo valore commerciale, restano più accessibili ai risparmiatori che trovano una forma di investimento. Il settore è comunque in crisi per la svalutazione di tutti gli immobili».

Adesso a pagare maggiormente le spese, per il DPCM in corso, sono centri estetici e parrucchieri, quali sono i provvedimenti e le proposte di Confcommercio?

«Le nostre proposte sono un po' per tutte le categorie fortemente danneggiate: in primis è necessario aiutare i commercianti per quanto riguarda gli affitti dei locali e le utenze, vorremmo degli interventi finanziari. Non credito di imposta che non garantisce la possibilità di pagare i locatari e le utenze, ma contributi a fondo perduto. Io aggiungerei una moratoria sospensiva per le imposte. Bisognerebbe aggiungere una serie di interventi mediante erogazione di prestiti a tasso zero. Le imprese devono sopravvivere adesso e poter ripartire poi».

Quando prevede ci possa essere la ripartenza?

«Per un rilancio i fattori in gioco sono diversi, innanzitutto ci dev'essere la diminuzione dei contagi e per questo il ruolo del governo è determinante, bisogna fare leva sui vaccini, arma principale. Stiamo vedendo ciò che accade in altre nazioni come in Gran Bretagna e Israele dove cala in maniera importante il numero dei contagi e dei decessi grazie alle vaccinazioni.

Dobbiamo sperare nel maggior numero possibile di vaccini e ovviamente oltre a questo c'è bisogno di contributi che possono permettere il rilancio delle attività economiche. Importante sarà il pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza) occasione per una ripresa a livello nazionale anche per le infrastrutture. In questo momento bisogna dare serenità agli operatori economici pur consapevoli di una situazione molto delicata».

Anche nel periodo pandemico a restare svantaggiate sono le donne, maggiori licenziamenti e bassi stipendi, il ricovery found può essere una speranza?

«Per adesso i licenziamenti sono stati bloccati fino a giugno e probabilmente lo saranno per tutto l'anno. La zona rossa vieta la frequenza scolastica quindi ovviamente le donne sono le più penalizzate. Molte aziende hanno incrementato la possibilità in smart working ma non basta. Gli investimenti favoriscono le condizioni migliori per le donne.

Abbiamo avuto un confronto con la politica mettendo in evidenza le problematiche di oggi e gli interventi, anche economici, che servirebbero da parte della regione Campania come avvenuto in altre regioni. Se dovessimo confrontare l'erogazione di risorse con quelle fatte da realtà come il Veneto, siamo meno del 20%. Abbiamo richiesto la partenza dei distretti del commercio, potrebbe rappresentare la ripartenza economica del terziario. La politica ha dimostrato grande disponibilità, adesso ci auguriamo che le parole possano trasformarsi in fatti».

Veronica Viteritti