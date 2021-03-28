Banner-MutuaBccSpettacolo
09:55:32 “Vogliamo confrontarci solo, ed esclusivamente, sulle tematiche politiche che riguardano la città, il resto non ci interessa.

Abbiamo il diritto di pensarla diversamente ed è nostro compito, quali consiglieri comunali, quello di verificare l’operato della Giunta e del Sindaco”: è questo il messaggio del consigliere Cantile rivolto alla cittadinanza nella consueta diretta live del venerdì sera.

Il Consigliere ha voluto esprimere la propria soddisfazione per l’istituzione della commissione speciale, ricordiamo approvata all’unanimità in consiglio comunale, “la commissione è stata richiesta dalla minoranza consiliare per far luce sull’annullamento della zona P.I.P. (sentenza del Tar Campania n. 5181/2013) e per comprendere come sia stato possibile che il Comune stia pagando per un progetto originariamente a costo zero”.

Sulla “bagarre” avvenuta in consiglio comunale per la mancata trattazione delle interrogazioni ha precisato “il consiglio comunale, quale organo sovrano, se avesse voluto, avrebbe potuto superare la pregiudiziale che legittimamente era stata posta a votazione dal presidente del consiglio.

A nostro parere si è persa un’occasione per un dibattito limpido e sereno su temi di assoluta attualità quali il capitolato d’appalto dei rifiuti, la manutenzione delle strutture sportive, il progetto nurse at home e l’ordinanza sindacale n.31 del 20/03/2021 che ha chiuso i bar e le pasticcerie il sabato e la domenica dalle ore 15.00 vietando anche l’asporto”.

Su quest’ultimo punto, ha poi chiarito “abbiamo leggi nazionali che disciplinano la zona rossa, fatele rispettare. Non è giusto che le attività commerciali interessate dall’ordinanza debbano subire oltre alle limitazioni della zona rossa anche quelle del comune, il tutto in assenza di aiuti economici”.

 

