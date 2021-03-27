Banner-MutuaBccSpettacolo
16:35:30 Il gruppo volontari "La scuola e il verde" di Caturano con costanza e determinazione prosegue la propria attività per rendere il verde delle scuole di Macerata Campania, frazione di Caturano curato, bello, ma soprattutto fruibile dai bambini caturanesi.

Infatti prima che le scuole di via Albana venissero chiuse, a causa della pandemia, diverse segnalazioni hanno confermato come questi spazi siano stati nuovamente utilizzati dai bambini e non costretti a trascorrere l'intera giornata chiusi in classe.

Un gruppo attivo non solo per curare il verde nelle scuole di via Albana, ma anche nel sociale, con la fattiva collaborazione con altre realtà del territorio casertano, come l'associazione "La vita è un dono prezioso, Tiziano-Onlus, impegnata in prima linea per migliorare il mondo che ci circonda.

Infatti queste due belle realtà stanno collaborando per la realizzazione di diversi progetti che riguarderanno sempre i bambini. Pertanto l'auspicio è che dopo Pasqua, come tra l'altro già anticipato dal governo, le scuole riapriranno e i piccoli potranno ritornare a giocare all'aria aperta.

