BAIA DOMIZIA. Anche per il 2021 il mare di Baia Domizia è definito eccellente dalle analisi dell'ARPAC. Nella Giunta Regionale del 23 Marzo 2021 si è discusso del report dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) sulla qualità delle acque lungo le coste campane ed assegnati i relativi livelli di balneazione.

Per l’ennesimo anno consecutivo il mare che bagna le spiagge domizie risultano eccellenti, il tutto a conferma che le chiazze marroni comparse nei periodi di caldo intenso, come già affermato dall’ARPAC altro non sono che alghe e che le stesse non compromettono la balneazione.

Il minore inquinamento prodotto dall’uomo, il controllo minuzioso da parte delle amministrazioni locali, quella che era definita “La perla del tirreno” sta riacquistando bellezza e decoro.

“Stiamo lavorando dentro e fuori l’Amministrazione Comunale affinché Baia Domizia diventi il punto centrale dell’economia locale, oltre all’aspetto imprenditoriale la cura delle bellezze paesaggistiche che questa terra ci offre deve essere una forma di rispetto per le generazioni future ed il miglioramento continuo delle condizioni preesistenti un contributo ad una terra intrisa di storia, cultura e natura. A noi spetta fare in modo che l’elemento uomo non sia la nota stonata in tanta perfezione”, ha commentato la notizia l’Assessore al Turismo del Comune di Cellole, Giuseppe Ponticelli.

“Quando si lavora per il territorio e non sul territorio e risultati si vedono e sono tangibili. Andiamo avanti” invece è quello che ci dice il Sindaco di Cellole Guido Di Leone.

La giusta promozione del territorio e l’attenzione per l’ambiente restituiranno pian piano a questa terra la giusta visibilità locale, nazionale e internazionale.