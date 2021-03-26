15:19:51 Stiamo subendo il mercato nero dei vaccini. Come regione abbiamo praticamente meno vaccini di tutti. La distribuzione è stata un vero e proprio disastro.

Abbiamo chiesto a Figliuolo di ripristinare la regolarità sanando le inadempienze di questi mesi per aprile.

La Campania ha 15mila dipendenti in meno di altre regioni: avere un eguale presenza di personale in relazione agli abitanti era compito dello Stato.

I risultati che stiamo ottenendo valgono doppio rispetto agli altri.

Il caos delle categorie per i vaccini arriva da Roma.

Per gli over 80 c’è un problema sulle persone collocate a domicilio, per andare a fare le vaccinazioni a domicilio bisogna garantire la sicurezza del personale che le vanno ad effettuare.

Stiamo facendo una verifica se è possibile vaccinare i ragazzi perché la priorità è la riapertura della scuola.

Se avremmo vaccini sufficienti, vaccineremo il comparto turistico a prescindere dalle fasce di età. Lo stesso discorso vale per le aziende.

Vogliamo completare l’immunizzazione della Campania per l’autunno.

Nei giorni scorsi abbiamo stipulato una convenzione per prenotare lo Sputnik, vaccino che, attualmente non è previsto dal protocollo italiano.

Il contratto è operativo solo quando lo Sputnik sarà riconosciuto da Ema e Aifa. Questo può essere un esperimento per l’Italia.

Una volta coperte le esigenze dei nostri cittadini, cederemo al resto d’Italia le dosi che avanzano».

Lo dichiara il governatore della Campania Vincenzo De Luca.