09:14:29 Un tema o meglio una disciplina (così viene definita) che dopo aver per anni popolato le pagine e gli schermi dei film e dei romanzi di fantascienza sta entrando a pieno titolo nel nostro quotidiano. E non più solo nei grandi centri di ricerca e nelle università, o nelle industri hi-tech ma anche in altri ambiti più vicini alla vita di tutti i giorni.

Molto se ne parla e molto se ne sta parlando ultimamente ma per i meno avvezzi alla materia chiariamo cosa si intende quando si parla di intelligenza artificiale: è una disciplina dell'informatica che studia i fondamenti teorici, i metodi e le tecniche che consentono la progettazione di sistemi hardware e software in grado di fornire prestazioni simili a quelle proposte dall’intelligenza umana.

Quella dell’A.I. è divenuta nel tempo anche una questione etico-filosofica e non pochi sono stati gli scienziati e i filosofi che hanno messo in guardia rispetto alla circoscrizione dell’uso della stessa A.I. e agli ambiti di applicazione in un’ottica di salvaguardia dell’umanità. Un possibile scenario distopico ancora lontano per certi aspetti i cui eventuali fondamenti vanno però considerati da oggi.

Ma dove la usiamo noi l’intelligenza artificiale? O meglio, quando diciamo che inizia a fare parte del nostro quotidiano, cosa intendiamo?

Vediamo alcuni esempi.

La Cina è stato uno dei primi paesi ad adottare l’A.I. in ambito medico negli ospedali per mettere tra loro a confronto l’esito di diversi esami clinici e avere in tempi rapidissimi risposta su eventuali anomalie rilevate. In Italia, notizie di questi ultimi giorni parlano di utilizzo di A.I nella lotta al Covid, sia in termini di assistenza ai ricercatori per progettare un vaccino ma, news delle ultime ore, si parla di uso dell’A.I per prevedere il decorso della malattia.

Nel mondo dell’entertainment ad esempio, viene usata durante i programmi televisivi per riconoscere nel pubblico le celebrities e dare immediatamente agli spettatori i riferimenti del volto inquadrato, questo grazie al software Amazon Rekognition.

Anche nel gaming è ampliamente sfruttata: l'azienda statunitense che produce Nvidia Studio ha integrato funzioni di intelligenza artificiale per sollevare in termini tempo i programmatori da attività tecniche ripetitive consentendogli quindi di avere più tempo per sviluppare gli aspetti creativi dei giochi. Anche nell’ambito del gambling l’A.I. è diventata di fondamentale importanza per poter offrire agli utenti titoli e soluzioni più mirate in base alla loro esperienza di gioco. Un espetto che gli operatori di casinò online tengono sempre più in considerazione per fidelizzare l’utenza, anche attraverso la profilazione.