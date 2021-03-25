Banner-MutuaBccSpettacolo
Hyundai_CATONE_Agosto_i10-300x250-px
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
Hyundai_CATONE_TucsonPHEV-300x250-px

Pin It
Whatsapp

17:18:07 CASERTA. La Giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessora alla Programmazione finanziaria Gerardina Martino, il Progetto di Bilancio previsionale 2021-2023. La proposta passerà ora all’esame del Collegio dei Revisori e poi sarà portata all’attenzione del Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva.

“Con soddisfazione approviamo l’ultimo Bilancio del mandato amministrativo – ha spiegato il sindaco Carlo Marino – certi di aver deliberato uno strumento finanziario che consente di guardare al futuro con ritrovata fiducia e serenità”.

“Nelle ultime settimane ho lavorato quotidianamente – ha aggiunto l’assessora Martino - per chiudere un progetto di Bilancio di previsione che dimostra quanto si è lavorato bene in questi anni di Amministrazione Marino. Nonostante i due dissesti, si è riusciti a risanare con tanti sacrifici le finanze comunali, sono stati sempre garantiti tutti i servizi, si sono completati progetti e opere con fondi extra bilancio grazie ad una grande capacità di reperire finanziamenti esterni. Tutto ciò ci consente di approvare in giunta e di proporre al consiglio comunale un bilancio ben fatto e soprattutto sano”.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:701 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:673 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:1132 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next