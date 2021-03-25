17:18:07 CASERTA. La Giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessora alla Programmazione finanziaria Gerardina Martino, il Progetto di Bilancio previsionale 2021-2023. La proposta passerà ora all’esame del Collegio dei Revisori e poi sarà portata all’attenzione del Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva.

“Con soddisfazione approviamo l’ultimo Bilancio del mandato amministrativo – ha spiegato il sindaco Carlo Marino – certi di aver deliberato uno strumento finanziario che consente di guardare al futuro con ritrovata fiducia e serenità”.

“Nelle ultime settimane ho lavorato quotidianamente – ha aggiunto l’assessora Martino - per chiudere un progetto di Bilancio di previsione che dimostra quanto si è lavorato bene in questi anni di Amministrazione Marino. Nonostante i due dissesti, si è riusciti a risanare con tanti sacrifici le finanze comunali, sono stati sempre garantiti tutti i servizi, si sono completati progetti e opere con fondi extra bilancio grazie ad una grande capacità di reperire finanziamenti esterni. Tutto ciò ci consente di approvare in giunta e di proporre al consiglio comunale un bilancio ben fatto e soprattutto sano”.