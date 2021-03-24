Banner-MutuaBccSpettacolo
Hyundai_CATONE_Agosto_i10-300x250-px
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
Hyundai_CATONE_TucsonPHEV-300x250-px

Pin It
Whatsapp

21:24:48 Question Time alla camera alla presenza del Governo, l’On. Carlo Sarro replica al Ministro: “Registriamo le dichiarazioni del signor Ministro e registriamo anche un primo segnale di apertura su una tematica così complessa.

Da oltre 12 anni in parlamento trattiamo la questione ripetutamente, considerando che tale questione coinvolge oltre 200 mila famiglie campane. Fenomeno, quello dell’abusivismo, che non viene fuori nel giro di pochi anni, ma è il risultato di una sedimentazione di inerzia amministrativa, di omissione di controlli e di interventi della stessa autorità giudiziaria, che hanno consentito, per più di un ventennio una sostanziale situazione di irregolarità. A fronte di questa situazione noi, oggi sottoponiamo due dati.

Il primo è che la Regione Campania è stata negata la possibilità di applicazione del terzo condono dell’istituto della sanatoria. E su questo ci sono due sentenze della Corte Costituzione, la 46/06 e la 149/04. La seconda considerazione che affidiamo alla riflessione del Governo e su cui speriamo ci siano tempestivi interventi. Lei (rivolto al Ministro) ha ben evidenziato che l’autorità giudiziaria deve valutare i singoli casi.

Ma noi stiamo registrando situazioni estremamente difficili sul territorio. Ad esempio il caso di 14 famiglie del comune di Terzigno hanno perso la propria abitazione dopo averla acquistata ad una procedura esecutiva presieduta e controllata da un tribunale.

O il caso di una famiglia di Ischia dove una signora affetta da Covid-19 è stata comunque allontanata, o rischia di esserlo nelle prossime ore, dalla sua abitazione e nessuna valutazione è stata effettuata sulla posizione individuale. Per questo chiediamo un intervento almeno per l’emergenza covid che renda disponibile la forza pubblica utilizzabile per altre questioni piuttosto che nei confronti di queste famiglie che hanno la sola responsabilità che in assenza di regole hanno dovuto soddisfare la propria esigenza abitativa”. L’interrogazione alla base del question time oltre che dall’On. Sarro, che da anni si batte per le famiglie che oggi rischiano di perdere la loro abitazione, è firmata dall’On. Spena, dall’On. Pentangelo e dall’On. Paolo Russo.

 

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:695 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:664 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:1125 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next