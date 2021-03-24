21:24:48 Question Time alla camera alla presenza del Governo, l’On. Carlo Sarro replica al Ministro: “Registriamo le dichiarazioni del signor Ministro e registriamo anche un primo segnale di apertura su una tematica così complessa.

Da oltre 12 anni in parlamento trattiamo la questione ripetutamente, considerando che tale questione coinvolge oltre 200 mila famiglie campane. Fenomeno, quello dell’abusivismo, che non viene fuori nel giro di pochi anni, ma è il risultato di una sedimentazione di inerzia amministrativa, di omissione di controlli e di interventi della stessa autorità giudiziaria, che hanno consentito, per più di un ventennio una sostanziale situazione di irregolarità. A fronte di questa situazione noi, oggi sottoponiamo due dati.

Il primo è che la Regione Campania è stata negata la possibilità di applicazione del terzo condono dell’istituto della sanatoria. E su questo ci sono due sentenze della Corte Costituzione, la 46/06 e la 149/04. La seconda considerazione che affidiamo alla riflessione del Governo e su cui speriamo ci siano tempestivi interventi. Lei (rivolto al Ministro) ha ben evidenziato che l’autorità giudiziaria deve valutare i singoli casi.

Ma noi stiamo registrando situazioni estremamente difficili sul territorio. Ad esempio il caso di 14 famiglie del comune di Terzigno hanno perso la propria abitazione dopo averla acquistata ad una procedura esecutiva presieduta e controllata da un tribunale.

O il caso di una famiglia di Ischia dove una signora affetta da Covid-19 è stata comunque allontanata, o rischia di esserlo nelle prossime ore, dalla sua abitazione e nessuna valutazione è stata effettuata sulla posizione individuale. Per questo chiediamo un intervento almeno per l’emergenza covid che renda disponibile la forza pubblica utilizzabile per altre questioni piuttosto che nei confronti di queste famiglie che hanno la sola responsabilità che in assenza di regole hanno dovuto soddisfare la propria esigenza abitativa”. L’interrogazione alla base del question time oltre che dall’On. Sarro, che da anni si batte per le famiglie che oggi rischiano di perdere la loro abitazione, è firmata dall’On. Spena, dall’On. Pentangelo e dall’On. Paolo Russo.