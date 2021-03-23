Banner-MutuaBccSpettacolo
21:05:09 La Procura di Salerno ha chiesto di condannare il governatore campano Vincenzo De Luca ed altre sei persone nel processo d'Appello per la realizzazione del Crescent, un edificio a forma di mezzaluna in prossimità della zona del lungomare.

Il procuratore aggiunto Rocco Alfano e il sostituto procuratore Guglielmo Valenti oggi hanno formulato le loro richieste, chiedendo di condannare ad un anno e sei mesi il governatore.

I fatti contestati sono legati all'epoca in cui era sindaco di Salerno. Contestualmente la pubblica accusa ha richiesto di sequestrare l'area su cui è stato realizzato il Crescent, l'opera progettata da Ricardo Bofill.

La Procura, inoltre, ha chiesto una condanna di un anno e due mesi anche per Lorenzo Criscuolo, Matteo Basile, Annamaria Affanni, Giovanni Villani; per Eugenio Rainone e Rocco Chechile la richiesta è di un anno e quattro mesi.

Nella prossima udienza è prevista la discussione degli avvocati delle parti civili Italia Nostra e No Crescent. In primo grado il procedimento si era chiuso con una pioggia di assoluzioni per tutti gli imputati.

 

