11:22:26 Nella serata di ieri in Curti, i carabinieri della Stazione di San Prisco hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, un 20enne del Marocco.
L’uomo è stato sorpreso mentre cedeva a 18enne di Macerata Campania gr. 0,83 di hashish.
Il 20enne, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di ulteriori 18,20 gr. della stessa sostanza stupefacente e 140 euro in contanti, sottoposti a sequestro.
L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione di Curti.