Banner-MutuaBccSpettacolo
Hyundai_CATONE_Agosto_i10-300x250-px
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
Hyundai_CATONE_TucsonPHEV-300x250-px

Pin It
Whatsapp

11:22:26 Nella serata di ieri in Curti, i carabinieri della Stazione di San Prisco hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, un 20enne del Marocco.

L’uomo è stato sorpreso mentre cedeva a 18enne di Macerata Campania gr. 0,83 di hashish.

Il 20enne, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di ulteriori  18,20 gr.  della stessa sostanza stupefacente e 140 euro in contanti, sottoposti a sequestro.

L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione di Curti. 

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:673 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:645 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:1111 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next