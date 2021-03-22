Banner-MutuaBccSpettacolo
20:49:48 È stato appena pubblicato il bando #IOSTUDIO anno scolastico 2020/2021 per l'erogazione di borse di studio in favore degli studenti campani delle scuole secondarie di secondo grado.

Potranno presentare la domanda gli studenti appartenenti a nuclei familiari con un ISEE inferiore a euro 15.750 (tetto indicato dal Ministero della Pubblica Istruzione).   

Più di 30.000 studenti riceveranno la borsa di studio di euro 250.

Consulta il bando per conoscere le modalità di registrazione e presentazione delle domande su --> 

https://iostudio.regione.campania.it

La piattaforma per la presentazione delle domande sarà attiva dalle ore 10.00 del giorno 8 Aprile 2021 alle ore 22.00 del giorno 23 Aprile 2021 e sarà accessibile durante tutto il periodo del bando dalle ore 9.00 alle ore 22.00 all'indirizzo:

https://iostudio.regione.campania.it

Lo rivela l’assessore alla Formazione Lucia Fortini.

