16:38:33 CASAPULLA. Tra poche settimane l'amministrazione comunale diretta dal sindaco Renzo Lillo compie due anni. Era maggio 2019, infatti, quando la lista 'Casapulla al Centro' si impose alle elezioni amministrative.

Imprenditore di successo, da sempre impegnato nel sociale e soprattutto nello sport (ricordiamo che per anni è stato presidente della squadra locale di basket che ha militato anche in Serie C), Lillo nel 2019 è sceso per la prima volta in campo alle Comunali ed è riuscito a diventare sindaco di Casapulla, dopo un'affascinante sfida con i suoi avversari politici.

Sindaco Lillo, a pochi dalla sua vittoria elettorale del 2019, purtroppo è scoppiata la pandemia mondiale da Coronavirus che ha letteralmente sconvolto tutti, con immagini terrificanti di morti e malati. Ancora oggi, a distanza di un anno, il quadro generale resta molto difficile. Com'è la situazione a Casapulla?

«Anche Casapulla sta facendo i conti con il dramma determinato dal Covid-19 e anche da noi, come in tutta Italia, nelle ultime settimane c'è stato un incremento dei contagi. Adesso il numero di nuovi casi si è abbastanza stabilizzato, anche grazie alla zona rossa imposta dal governo centrale e alle restrizioni che abbiamo deciso di adottare a livello comunale. Speriamo che con la campagna vaccinale la situazione possa tornare lentamente alla normalità».

Nonostante le enormi difficoltà, la sua giovane amministrazione ha lavorato quotidianamente non solo sul versante Covid, ma anche in altri settori. Tra i risultati ottenuti nei primi diciotto mesi di attività spicca la riapertura dell'istituto scolastico denominato 'Capoluogo' di piazza Municipio.

«Sicuramente. Dopo oltre dieci anni di attesa siamo riusciti a riaprire le aule dello storico istituto di piazza Municipio che, purtroppo, è stato utilizzato dagli alunni per poco più di un mese prima della reintroduzione della didattica a distanza a causa della diffusione del contagio. La tutela della scuola resta una delle nostre priorità, soprattutto dopo i difficilissimi mesi che hanno vissuto studenti, docenti e personale. Adesso speriamo che gli istituti possano riaprire per sempre».

Sindaco la sua amministrazione guarda con occhio particolarmente attento anche alla salvaguardia dell'ambiente. Quali sono i progetti che saranno realizzati in questo particolare settore?

«A breve Casapulla avrà la sua isola ecologica. Si tratta di un progetto che abbiamo fortemente voluto e che rientrava nel programma elettorale di 'Casapulla al Centro' presentato ai cittadini in occasione delle elezioni del maggio 2019. Anche per questo motivo siamo veramente molto soddisfatti e felici per avere ottenuto questo importante risultato. Inoltre siamo riusciti a riprendere, presso la Regione Campania, un progetto già avviato ma abbandonato nei cassetti per la fornitura, installazione e gestione di una compostiera per comunità, dove i cittadini potranno conferire la frazione umido dando un ulteriore contributo alla raccolta differenziata».

Quali sono i progetti futuri della sua amministrazione?

«Stiamo lavorando soprattutto al recupero di finanziamenti regionali, statali ed europei per mettere mano ad importanti opere pubbliche per i cittadini di Casapulla. Qualche risultato è stato già raggiunto; infatti, siamo riusciti a far finanziare il progetto per il rifacimento della rete fognaria in via Musone, via Rimembranza e via Vescovo Natale, con l'obiettivo di eliminare gli allagamenti che si verificano nella zona a seguito di forti temporali.

Abbiamo ottenuto fondi per il progetto di completamento della riqualificazione dell’aree del Parco Moselli e per la realizzazione della nuova strada di via Bambini di Sarajevo e dell’area cimitero. Nei prossimi mesi sono previsti altri interventi molto significativi, ma soprattutto utili alla cittadinanza, tra cui spicca la realizzazione della rete idrica in via Nocelle per alimentare al meglio tutta l’area di via Circumvallazione e traverse. Inoltre, stiamo ultimando il nuovo Piano urbanistico comunale atteso da anni dalla popolazione. I progetti sono tanti, confidiamo di poterli realizzare nel minor tempo possibile, soprattutto senza il pesante fardello del Coronavirus sulle spalle».