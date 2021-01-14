14:30:56 CASERTA. La politica si sa è come il calcio: infervora, divide, fa discutere e, in qualche caso fa anche litigare…

Non è quello di Edgardo Ursomando e Carlo Corvino, amici personali a prescindere dagli schieramenti, ma che in questo momento separati dal credo politico, meglio dire amministrativo.

Corvino è un fervido sostenitore di Carlo Marino, Ursomando ne è un oppositore.

Come accade tra due amici divisa dalla fede calcistica, quando arriva il momento dello scontro diretto cominciano le discussioni, gli sfottò e le scommesse.

A questa regola non scritta non si sono sottratti nemmeno Corvino e Ursomando che sull’esito delle future amministrative hanno scommesso, come si addice a degli amici veri, delle cene da fare, comunque, per il piacere dello stare insieme.

I due vulcanici personaggi hanno scelto come arbitro della loro contesa la rete alla quale hanno affidato i termini della scommessa.

Corvino è pronto a pagare cinque cene contro uno se il sindaco uscente dovesse andare al ballottaggio, fiducioso nel successo dell’avvocato Marino.

Questo il post Facebook di Ursomando nel quale sono contenuti i termini “del contenzioso”.,

«Attenzione.

A tutti gli amici di Facebook.

Durante la telefonata mattutina con il caro Carlo Corvino, la conversazione è caduta sull'argomento "Comunali 2021", ovviamente I pareri tra di noi sono discordanti, lui afferma che Carlo Marino vincerà al primo turno, mentre il sottoscritto è fermamente convinto che si andrà al ballottaggio e che il risultato sarà incerto. Non trovandoci in accordo sull'esito delle prossime comunali, Carlo ha proposto una scommessa, e sentendosi particolarmente sicuro del risultato ha messo la posta a 5:1.

Nello specifico, se Marino vincerà al primo turno, Edgardo Ursomando dovrà offrire a Carlo Corvino una cena in un ristorante gradito al vincitore della scommessa, se, invece, Marino dovesse arrivare al ballottaggio, sarà Carlo Corvino ad offrire ben cinque cene nei ristoranti di mio gradimento.

La scommessa è sancita alla presenza del popolo i Facebook.

Carlo Corvino devi solo accettare pubblicamente, come vedi ho fatto come mi hai detto e non mi tiro indietro».

A prescindere da come andranno le elezioni non ci resta che augurare a Carlo ed Edgardo buon appetito.