Il Consiglio di Amministrazione della BCC TERRA DI LAVORO "S. Vincenzo de' Paoli" nella seduta del 13 gennaio ha deliberato l'assegnazione di 14 BORSE DI STUDIO ai soci e figli di soci che hanno conseguito con il massimo dei voti il diploma di scuola media superiore, laurea triennale e laurea magistrale.

Presidente Dott. Roberto Ricciardi congratulandosi con i vincitori ha ricordato agli stessi l’importanza di una formazione e preparazione scolastica adeguata per entrare nel mondo del lavoro e ricoprire ruoli e cariche di primaria importanza.