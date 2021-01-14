Banner-MutuaBccSpettacolo
kona ottobre 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
tucson ottobre 2025

Pin It
Whatsapp

11:08:05 Il Consiglio di Amministrazione della BCC TERRA DI LAVORO “S. Vincenzo de’ Paoli” nella seduta del 13 gennaio ha deliberato l’assegnazione di 14 BORSE DI STUDIO ai soci e figli di soci che hanno conseguito con il massimo dei voti il diploma di scuola media superiore, laurea triennale e laurea magistrale.

Presidente Dott. Roberto Ricciardi congratulandosi con i vincitori ha ricordato agli stessi l’importanza di una formazione e preparazione scolastica adeguata per entrare nel mondo del lavoro e ricoprire ruoli e cariche di primaria importanza.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

LE NOTIZIE DEL GIORNO DELL’10 OTTOBRE …

12-10-2025 Hits:246 dall'italia e dall'estero La Redazione

Mo: Merz, 'Germania stanzierà 29 mln di euro per gli aiuti umanitari a Gaza’

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:635 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:959 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next