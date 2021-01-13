17:34:49 Questo il bollettino di oggi:
Positivi del giorno: 1.098
di cui:
Asintomatici: 1.017
Sintomatici: 81
Tamponi del giorno: 14.742
Totale positivi: 202.552
Totale tamponi: 2.180.945
15 deceduti nelle ultime 48 ore e 33 deceduti in precedenza ma registrati ieri
Totale deceduti: 3.257
Guariti: 1.379
Totale guariti: 127.035
Report posti letto su base regionale:
Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656
Posti letto di terapia intensiva occupati: 106
Posti letto di degenza disponibili: 3.160
Posti letto di degenza occupati: 1.405