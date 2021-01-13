Banner-MutuaBccSpettacolo
17:34:49 Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 1.098

di cui:

Asintomatici: 1.017

Sintomatici: 81

Tamponi del giorno: 14.742

Totale positivi: 202.552

Totale tamponi: 2.180.945

15 deceduti nelle ultime 48 ore e 33 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Totale deceduti: 3.257

Guariti: 1.379

Totale guariti: 127.035

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 106

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 1.405

 

