10:00:46 Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, l’avv. Paolo Colombo, rende noti gli importi delle provvidenze economiche previste per il 2021, che anche per il corrente anno cambiano in base agli adeguamenti annuali del decreto 16 novembre 2020, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Di seguito le tabelle per il 2021.

 

Tipo di Provvidenza

Importo          

Limite di reddito        

Pensione ciechi civili assoluti

310,48

16.982,49

Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)

287,09

16.982,49

Pensione ciechi civili parziali

287,09

 

16.982,49

Pensione invalidi civili totali

287,09

16.982,49

Pensione sordi

287,09

16.982,49

Assegno mensile Invalidi civili parziali

287,09

4.931,29

Indennità mensile frequenza minori

287,09

4.931,29

Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti

938,35

Nessuno

Indennità accompagnamento invalidi civili totali

522,10

Nessuno

Indennità comunicazione sordi

258,82

Nessuno

Indennità speciale ciechi ventesimisti

213,79

Nessuno

Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major

515,58

Nessuno

