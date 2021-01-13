10:00:46 Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, l’avv. Paolo Colombo, rende noti gli importi delle provvidenze economiche previste per il 2021, che anche per il corrente anno cambiano in base agli adeguamenti annuali del decreto 16 novembre 2020, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Di seguito le tabelle per il 2021.
|
Tipo di Provvidenza
|
Importo
|
Limite di reddito
|
Pensione ciechi civili assoluti
|
310,48
|
16.982,49
|
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)
|
287,09
|
16.982,49
|
Pensione ciechi civili parziali
|
287,09
|
16.982,49
|
Pensione invalidi civili totali
|
287,09
|
16.982,49
|
Pensione sordi
|
287,09
|
16.982,49
|
Assegno mensile Invalidi civili parziali
|
287,09
|
4.931,29
|
Indennità mensile frequenza minori
|
287,09
|
4.931,29
|
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti
|
938,35
|
Nessuno
|
Indennità accompagnamento invalidi civili totali
|
522,10
|
Nessuno
|
Indennità comunicazione sordi
|
258,82
|
Nessuno
|
Indennità speciale ciechi ventesimisti
|
213,79
|
Nessuno
|
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major
|
515,58
|
Nessuno