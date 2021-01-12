18:57:52 I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Maddaloni, nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno proceduto, in quel centro, all’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di I.L. cl. 1988, del luogo.

I militari dell’Arma, atteso il fare sospetto dell’uomo, lo hanno sottoposto a controllo mentre transitava a bordo della propria autovettura in via Carmignano.

A seguito di perquisizione personale e veicolare I.L. è stato trovato in possesso di due involucri contenenti gr, 5,5 cadauno di cocaina e crack e della somma euro 155,00 in banconote di vario taglio. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

L’arrestato è stato accompagnato ai domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria.