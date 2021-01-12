15:25:33 MADDALONI. Vincenzo Santangelo è stato nominato vicepresidente della commissione regionale Affari istituzionali.

Si tratta di un incarico prestigioso che consente all’esponente di Italia Viva di poter mettere in campo un’azione ancor più incisiva per la provincia di Caserta.

«Ringrazio i colleghi di Italia Viva, tutti i componenti della commissione e il presidente Sommese per la fiducia che mi hanno accordato – ha sottolineato Santangelo – cercherò di onorare al meglio questo impegno e di lavorare per facilitare l’attività istituzionale.

Le commissioni svolgono una funzione centrale nel nostro lavoro di consiglieri e un loro corretto funzionamento consente di essere maggiormente operativi nell’interesse dei singoli territori. Ho trovato dei colleghi con i quali è nato subito uno spirito di collaborazione che mi faciliterà in questo delicato compito».