Banner-MutuaBccSpettacolo
kona ottobre 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
tucson ottobre 2025

Pin It
Whatsapp

15:25:33 MADDALONI. Vincenzo Santangelo è stato nominato vicepresidente della commissione regionale Affari istituzionali.

Si tratta di un incarico prestigioso che consente all’esponente di Italia Viva di poter mettere in campo un’azione ancor più incisiva per la provincia di Caserta.

«Ringrazio i colleghi di Italia Viva, tutti i componenti della commissione e il presidente Sommese per la fiducia che mi hanno accordato – ha sottolineato Santangelo – cercherò di onorare al meglio questo impegno e di lavorare per facilitare l’attività istituzionale.

Le commissioni svolgono una funzione centrale nel nostro lavoro di consiglieri e un loro corretto funzionamento consente di essere maggiormente operativi nell’interesse dei singoli territori. Ho trovato dei colleghi con i quali è nato subito uno spirito di collaborazione che mi faciliterà in questo delicato compito».

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

LE NOTIZIE DEL GIORNO DELL’10 OTTOBRE …

12-10-2025 Hits:227 dall'italia e dall'estero La Redazione

Mo: Merz, 'Germania stanzierà 29 mln di euro per gli aiuti umanitari a Gaza’

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:612 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:938 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next