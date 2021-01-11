21:20:03 E’ arrivato oggi nel primo pomeriggio il primo blocco della nuova spedizione in Campania dei vaccini Pfizer contro il covid19.

La spedizione organizzata dalla struttura del commissario Domenico Arcuri prevede in totale 34.000 dosi di vaccino che saranno consegnate in tre fasi: oggi, domani e mercoledì.

Una volta arrivate a Capodichino le confezioni dei vaccini, l'Unità di Crisi farà partire le spedizioni negli hub di vaccinazione della Campania per riprendere la somministrazione.

Al momento, infatti, la campagna vaccinale in Campania è ferma perché sono state somministrate 68.138 dosi di vaccino, il 101,7% delle 67.020 ricevute, una percentuale raggiunta grazie alla suddivisione in più dosi operata dai vaccinatori: in Campania, come specifica anche il governo sul sito web dei dati vaccinali, ha infatti diviso in diverse occasioni la boccetta del vaccino in sei dosi, come previsto anche dal protocollo Aifa. La ripresa delle vaccinazioni a Napoli è prevista per mercoledì alla Mostra d'Oltremare.