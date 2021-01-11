Banner-MutuaBccSpettacolo
15:48:14 Pietro Capriati è stato scarcerato: per lui i giudici del tribunale di Santa Maria Capua Vetere hanno disposto gli arresti domiciliari in Abruzzo.

Il 61enne, ex agente della polizia penitenziaria, ha risposto a tutte le domande nel corso dell’udienza di convalida di questa mattina raccontando cosa è accaduto tra venerdì e sabato nella sua abitazione di Falciano.

Pietro Capriati ha colpito all’addome il figlio Joseph con un coltello da cucina nel corso di una lite scoppiata per futili motivi.

Intanto migliorano le condizioni del dj che nella giornata di sabato si è sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

I medici sono ottimisti sulla ripresa del famosissimo dj internazionale anche se non hanno ancora sciolto la prognosi.

Per i sanitari dell’ospedale civile di Caserta decisive saranno le prossime 24 ore.

