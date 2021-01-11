10:25:13 Una scossa di magnitudo 1,8 della scala Ritcher con profondità a 2170 metri ed epicentro tra l'area della Solfatara ed Agnano è stata registrata dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano alle 00,54 di ieri notte.

L'evento è stato preceduto da un boato avvertito dai residenti della zona Solfatara e dei quartieri costieri tra via Napoli e Bagnoli.

L'evento principale è stato preceduto e seguito da scosse di minore entità a profondità tra i 3 ed i 4 km non tutti avvertiti dalla popolazione.

Al momento non si segnalano danni a persone e cose. Nella giornata del 6 gennaio si era verificato un'altra scossa di entità 1,2 di magnitudo avvertita dalla popolazione.

