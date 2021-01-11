10:25:13 Una scossa di magnitudo 1,8 della scala Ritcher con profondità a 2170 metri ed epicentro tra l'area della Solfatara ed Agnano è stata registrata dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano alle 00,54 di ieri notte.
L'evento è stato preceduto da un boato avvertito dai residenti della zona Solfatara e dei quartieri costieri tra via Napoli e Bagnoli.
L'evento principale è stato preceduto e seguito da scosse di minore entità a profondità tra i 3 ed i 4 km non tutti avvertiti dalla popolazione.
Al momento non si segnalano danni a persone e cose. Nella giornata del 6 gennaio si era verificato un'altra scossa di entità 1,2 di magnitudo avvertita dalla popolazione.
Comune Provincia Distanza (km) Popolazione Cumulata Popolazione
Pozzuoli NA 5 81661 81661
Quarto NA 5 40930 122591
Bacoli NA 7 26560 149151
Marano di Napoli NA 8 59874 209025
Napoli NA 9 974074 1183099
Monte di Procida NA 9 12886 1195985
Calvizzano NA 9 12329 1208314
Qualiano NA 10 25702 1234016
Mugnano di Napoli NA 10 34828 1268844
Villaricca NA 11 31122 1299966
Giugliano in Campania NA 12 122974 1422940
Procida NA 13 10530 1433470
Melito di Napoli NA 13 37826 1471296
Casavatore NA 13 18661 1489957
Arzano NA 14 34886 1524843
Sant'Antimo NA 14 33905 1558748
Parete CE 14 11442 1570190
Casandrino NA 15 14336 1584526
Casoria NA 15 77642 1662168
Grumo Nevano NA 15 18061 1680229
San Giorgio a Cremano NA 16 45557 1725786
Lusciano CE 16 15362 1741148
Frattamaggiore NA 16 30329 1771477
Cesa CE 16 8841 1780318
Trentola-Ducenta CE 16 19429 1799747
Aversa CE 17 53047 1852794
Sant'Arpino CE 17 14307 1867101
Ercolano NA 17 53709 1920810
Afragola NA 17 65057 1985867
Portici NA 17 55274 2041141
Frattaminore NA 17 16208 2057349
San Marcellino CE 18 14155 2071504
Succivo CE 18 8457 2079961
Volla NA 18 23755 2103716
Casapesenna CE 18 6987 2110703
Cardito NA 18 22755 2133458
Crispano NA 18 12354 2145812
Cercola NA 18 18267 2164079
Orta di Atella CE 18 27191 2191270
Gricignano di Aversa CE 18 11881 2203151
Frignano CE 19 9008 2212159
Carinaro CE 19 7181 2219340
Teverola CE 19 14291 2233631
Villa di Briano CE 19 7087 2240718
San Cipriano d'Aversa CE 19 13653 2254371
San Sebastiano al Vesuvio NA 19 9196 2263567
Torre del Greco NA 19 86275 2349842
Caivano NA 19 37879 2387721
Casaluce CE 20 10078 2397799
Massa di Somma NA 20 5444 2403243
Casalnuovo di Napoli NA 20 49855 2453098
Pollena Trocchia NA 20 13562 2466660
Casal di Principe CE 20 21389 2488049
Ischia NA 20 19915 2507964