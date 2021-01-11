Banner-MutuaBccSpettacolo
10:25:13 Una scossa di magnitudo 1,8 della scala Ritcher con profondità a 2170 metri ed epicentro tra l'area della Solfatara ed Agnano è stata registrata dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano alle 00,54 di ieri notte.

L'evento è stato preceduto da un boato avvertito dai residenti della zona Solfatara e dei quartieri costieri tra via Napoli e Bagnoli.

L'evento principale è stato preceduto e seguito da scosse di minore entità a profondità tra i 3 ed i 4 km non tutti avvertiti dalla popolazione.

Al momento non si segnalano danni a persone e cose. Nella giornata del 6 gennaio si era verificato un'altra scossa di entità 1,2 di magnitudo avvertita dalla popolazione.

Comune          Provincia        Distanza (km)             Popolazione    Cumulata Popolazione

Pozzuoli          NA      5          81661 81661

Quarto             NA      5          40930 122591

Bacoli NA      7          26560 149151

Marano di Napoli       NA      8          59874 209025

Napoli             NA      9          974074           1183099

Monte di Procida        NA      9          12886 1195985

Calvizzano      NA      9          12329 1208314

Qualiano         NA      10        25702 1234016

Mugnano di Napoli    NA      10        34828 1268844

Villaricca        NA      11        31122 1299966

Giugliano in Campania          NA      12        122974            1422940

Procida           NA      13        10530 1433470

Melito di Napoli         NA      13        37826 1471296

Casavatore      NA      13        18661 1489957

Arzano            NA      14        34886 1524843

Sant'Antimo    NA      14        33905 1558748

Parete CE       14        11442 1570190

Casandrino     NA      15        14336 1584526

Casoria           NA      15        77642 1662168

Grumo Nevano           NA      15        18061 1680229

San Giorgio a Cremano         NA      16        45557 1725786

Lusciano         CE       16        15362 1741148

Frattamaggiore           NA      16        30329 1771477

Cesa    CE       16        8841    1780318

Trentola-Ducenta       CE       16        19429 1799747

Aversa            CE       17        53047 1852794

Sant'Arpino    CE       17        14307 1867101

Ercolano         NA      17        53709 1920810

Afragola         NA      17        65057 1985867

Portici NA      17        55274 2041141

Frattaminore   NA      17        16208 2057349

San Marcellino           CE       18        14155 2071504

Succivo           CE       18        8457    2079961

Volla   NA      18        23755 2103716

Casapesenna   CE       18        6987    2110703

Cardito            NA      18        22755 2133458

Crispano         NA      18        12354 2145812

Cercola           NA      18        18267 2164079

Orta di Atella CE       18        27191 2191270

Gricignano di Aversa             CE       18        11881 2203151

Frignano         CE       19        9008    2212159

Carinaro          CE       19        7181    2219340

Teverola         CE       19        14291 2233631

Villa di Briano           CE       19        7087    2240718

San Cipriano d'Aversa           CE       19        13653 2254371

San Sebastiano al Vesuvio     NA      19        9196    2263567

Torre del Greco          NA      19        86275 2349842

Caivano          NA      19        37879 2387721

Casaluce         CE       20        10078 2397799

Massa di Somma        NA      20        5444    2403243

Casalnuovo di Napoli            NA      20        49855 2453098

Pollena Trocchia        NA      20        13562 2466660

Casal di Principe        CE       20        21389 2488049

Ischia NA      20        19915 2507964

 

