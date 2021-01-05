18:36:22 SANTA MARIA CAPUA VETERE. L’Unità di Crisi della Regione Campania, a margine di un’analisi dettagliata dei dati epidemiologi, ha fornito alla Regione Campania indicazioni volte a stilare un calendario per il graduale ritorno in presenza a scuola.

In tale ottica, con Ordinanza del Presidente della Regione, è stata decisa la ripresa della didattica in presenza in Campania da lunedì 11 gennaio 2021, per gli alunni della scuola dell’infanzia e delle prime due classi della scuola primaria; a partire da lunedì 18 gennaio il ritorno in presenza per l’intera scuola primaria e, successivamente, dal 25 gennaio, per la secondaria di primo e secondo grado.

“Allo stato attuale - ha evidenziato il Sindaco Antonio Mirra - in Città non vi sono peculiari criticità o esigenze tali da giustificare l’adozione di misure più restrittive; di conseguenza, al momento, riteniamo di adeguarci al calendario previsto dalla Regione Campania. Infatti, la sospensione della didattica in presenza in tutti i plessi scolastici cittadini, adottata lo scorso 8 dicembre, quale misura più restrittiva di quella regionale, era stata motivata da una situazione epidemiologica in città che ci aveva imposto l’adozione di misure di prudenza al fine di mantenere in discesa la curva del contagio. Basti pensare che proprio l’8 dicembre, giorno della precedente ordinanza, in città avevamo 318 positivi al Covid-19 mentre solo una settimana prima erano ben 489; oggi, invece, il report dell’Asl conferma 141 cittadini positivi, a dimostrazione che, in queste settimane, i grandi sacrifici fatti dall’intera comunità hanno ricevuto risposte confortanti”.

“Chiusura delle scuole voleva dire lavorare per le scuole - ha ricordato il Sindaco Mirra - Infatti ieri, presso l’aula consiliare, si è tenuta la terza riunione con i pediatri di libera scelta, i Dirigenti scolastici, l’UOPC dell’Asl e il Distretto Sanitario 21 con il nuovo direttore il Dott. Frascaria, al fine di stilare una sorta di vademecum per definire insieme i percorsi che consentiranno di trattare in modo coordinato gli eventuali casi di positività al Covid-19 che si dovessero presentare nelle scuole; inoltre abbiamo chiesto all’Asl un rafforzamento dell’UOPC specificamente dedicato al tema delle scuole”.

La raccomandazione per tutti resta sempre la stessa: massima attenzione, massima prudenza e rigoroso rispetto delle regole.