15:41:52 È online dal 5 gennaio 2021 «'A jurnàta 'e Sant'Antuono», l'ultimo brano dei Pastellesse Sound Group dedicato all'evento più amato dai cittadini di Macerata Campania e dai paesi limitrofi: la festa di Sant'Antuono, un evento intriso di significati e che trova il suo clou il 17 gennaio.

L'edizione 2021, segnata dalla pandemia COVID-19, pur se non consentirà la sfilata delle tradizionali "battuglie di pastellessa" vivrà in modo significativo nei cuori dei maceratesi. E a loro i bottari di Macerata Campania hanno voluto dedicare l'ultimo brano, un inno alla Festa e un ringraziamento al popolo che nei secoli ha salvaguardato questo bene così prezioso.

«Siamo figli di una tradizione tramandata da generazioni che perdura da secoli, - questo è il commento di Donato Capuano, autore e voce del nuovo brano - per questo abbiamo l'obbligo e il dovere non solo di continuare quell'opera di trasmissione alle generazioni future, messa in atto dai nostri avi, ma soprattutto quello di farla conoscere al mondo intero. In questo percorso ognuno deve fare la propria parte, al fine di raggiungere il comune obiettivo della continuità di tutti quei ricordi, usi e costumi legati a questa tradizione, che sono saldamente custoditi nella memoria e nel cuore di ogni cittadino maceratese. Viva Sant'Antuono».

Il videoclip con la regia di Donato e Vincenzo Capuano, realizzato in parte con immagini di repertorio e la collaborazione della NGO accreditata UNESCO "Associazione Sant'Antuono & le Battuglie di Pastellessa", regala allo spettatore le emozioni dell'evento, riuscendo a far rivivere la manifestazione istante per istante:

Hanno partecipato in ordine di apparizione alla realizzazione del videoclip: Francesco Santonastaso, Salvatore Santonastaso, Federico Cangiano, Giuseppe Capuano, Nicola Castiello, Donato Capuano, Giovanni Borzacchiello, Francesco Mola, Domenico Salzillo, Carmine Santonastaso, Gaetano Gagliardi, Luigi Zigurella, Giuseppe Bellotta, Giuseppe Zigurella, Alfonso Munno.