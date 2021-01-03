Banner-MutuaBccSpettacolo
14:32:58 In quasi tutta Italia tra il 4 e il 7 gennaio partiranno i saldi invernali, i quali - nonostante i dati di Confcommercio che stima una diminuzione di spesa di circa un miliardo di euro - saranno una boccata d’ossigeno per i commercianti italiani colpiti dalla nuova crisi economica. In questo quadro, solo la Regione Campania non ha ancora deciso la data di inizio.

L’assessore competente ha convocato per il giorno 4 (data originale di inizio decisa lo scorso anno dalla Conferenza Stato-Regioni) le associazioni di categoria. Nella speranza che finalmente si sappia qualcosa, auspichiamo che l‘assessore utilizzi la prima data utile al fine di non dare ulteriori problemi all’economia delle migliaia di imprese campane.

Inoltre, auspichiamo che - dal 7 gennaio - il Governo Nazionale e la Regione possano classificare la nostra amata Campania come “zona gialla” in modo da permettere alle imprese di respirare.

 

I dirigenti di Fratelli d’Italia in Campania

Gabriella Santillo (responsabile della Provincia di Caserta Dipartimento Commercio e PMI)

Alfredo Catapano (responsabile della Provincia di Napoli Dipartimento Commercio e PMI)

Rosario Lopa (Rappresentante della Destra Sociale)

 

