14:28:45 Altri sei morti per Coronavirus in provincia di Caserta: li registra il report dell’Asl che conferma, comunque la diminuzione del numero dei positivi.
Nelle ultime 24 ore, infatti, il numero dei contagiati è sceso di 243 unità grazie ai 62 nuovi positivi e alle 299 guarigioni.
Complessivamente sono 4378 i positivi.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Aversa con 289, segue Maddaloni con 253 contagi.
248 i casi a Marcianise
236 i casi a Caserta,
157 i casi a San Felice a Cancello,
147 i casi a Sessa Aurunca,
146 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
140 i casi a Orta di Atella,
139 i casi a Mondragone,
104 i casi a Trentola Ducenta,
95 i casi a Casal di Principe,
92 i casi a Capua,
90 i casi a Santa Maria a Vico,
86 i casi a Lusciano,
85 i casi a Castel Volturno,
77 i casi a Teverola,
75 i casi a Sant’Arpino,
70 i casi a Capodrise,
68 i casi a San Marcellino, Teano,
67 i casi a San Nicola la Strada,
60 i casi a Rocca d’Evandro, Vairano Patenora,
59 i casi a Villa Literno,
50 i casi a San Prisco,
49 i casi a Arienzo, Piedimonte Matese,
46 i casi a Gricignano d’Aversa,
45 i casi a Portico di Caserta,
43 i casi a Casapesenna,
42 i casi a Cancello Arnone, Casaluce, Macerata Campania, Sparanise,
41 i casi a Cesa, San Tammaro,
40 i casi a San Cipriano d’Aversa,
39 i casi a Frignano,
38 i casi a Cervino,
37 i casi a Parete,
35 i casi a Recale,
34 i casi a Cellole,
32 i casi a Alife, San Marco Evangelista,
30 i casi a Casagiove,
29 i casi a Villa di Briano
28 i casi a Curti, Mignano Montelungo, Succivo,
26 i casi a Carinaro,
24 i casi a Galluccio, Grazzanise,
23 i casi a Pietravairano,
22 i casi a Calvi Risorta,
21 i casi a Conca della Campania, Pignataro Maggiore,
19 i casi a Francolise, Pastorano, Vitulazio,
18 i casi a Casapulla, San Pietro Infine,
13 i casi a Marzano Appio, Ruviano,
12 i casi a Ailano, Alvignano, Camigliano, Dragoni, Pietramelara, Presenzano, Valle Agricola,
11 i casi a Castel Campagnano,
10 i casi a Caianello, Riardo,
9 i casi a Falciano del Massico,
8 i casi a Caiazzo, Carinola, Castel Morrone,
5 i casi a Capriati al Volturno, Castel di Sasso, Gioia Sannitica, Prata Sannita, Pratella, Roccamonfina, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico, Valle di Maddaloni,
Quattro i casi a Bellona, Liberi, Tora e Piccilli,
Tre i casi a Formicola, Piana di Monte Verna,
Due i casi a Giano Vetusto, Raviscanina, Rocchetta e Croce, Santa Maria la Fossa, Sant’Angelo d’Alife,
Un caso a Castello del Matese, Pontelatone, Roccaromana,
Casa Circondariale un caso.