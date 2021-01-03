Banner-MutuaBccSpettacolo
14:28:45 Altri sei morti per Coronavirus in provincia di Caserta: li registra il report dell’Asl che conferma, comunque la diminuzione del numero dei positivi.

Nelle ultime 24 ore, infatti, il numero dei contagiati è sceso di 243 unità grazie ai 62 nuovi positivi e alle 299 guarigioni.

Complessivamente sono 4378 i positivi.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Aversa con 289, segue Maddaloni con 253 contagi.

248 i casi a Marcianise

236 i casi a Caserta,

157 i casi a San Felice a Cancello,

147 i casi a Sessa Aurunca,

146 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

140 i casi a Orta di Atella,

139 i casi a Mondragone,

104 i casi a Trentola Ducenta,

95 i casi a Casal di Principe,

92 i casi a Capua,

90 i casi a Santa Maria a Vico,

86 i casi a Lusciano,

85 i casi a Castel Volturno,

77 i casi a Teverola,

75 i casi a Sant’Arpino,

70 i casi a Capodrise,

68 i casi a San Marcellino, Teano,

67 i casi a San Nicola la Strada,

60 i casi a Rocca d’Evandro, Vairano Patenora,

59 i casi a Villa Literno,

50 i casi a San Prisco,

49 i casi a Arienzo, Piedimonte Matese,

46 i casi a Gricignano d’Aversa,

45 i casi a Portico di Caserta,

43 i casi a Casapesenna,

42 i casi a Cancello Arnone, Casaluce, Macerata Campania, Sparanise,

41 i casi a Cesa, San Tammaro,

40 i casi a San Cipriano d’Aversa,

39 i casi a Frignano,

38 i casi a Cervino,

37 i casi a Parete,

35 i casi a Recale,

34 i casi a Cellole,

32 i casi a Alife, San Marco Evangelista,

30 i casi a Casagiove,

29 i casi a Villa di Briano

28 i casi a Curti, Mignano Montelungo, Succivo,

26 i casi a Carinaro,

24 i casi a Galluccio, Grazzanise,

23 i casi a Pietravairano,

22 i casi a Calvi Risorta,

21 i casi a Conca della Campania, Pignataro Maggiore,

19 i casi a Francolise, Pastorano, Vitulazio,

18 i casi a Casapulla, San Pietro Infine,

13 i casi a Marzano Appio, Ruviano,

12 i casi a Ailano, Alvignano, Camigliano, Dragoni, Pietramelara, Presenzano, Valle Agricola,

11 i casi a Castel Campagnano,

10 i casi a Caianello, Riardo,

9 i casi a Falciano del Massico,

8 i casi a Caiazzo, Carinola, Castel Morrone,

5 i casi a Capriati al Volturno, Castel di Sasso, Gioia Sannitica, Prata Sannita, Pratella, Roccamonfina, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico, Valle di Maddaloni,

Quattro i casi a Bellona, Liberi, Tora e Piccilli,

Tre i casi a Formicola, Piana di Monte Verna,

Due i casi a Giano Vetusto, Raviscanina, Rocchetta e Croce, Santa Maria la Fossa, Sant’Angelo d’Alife,

Un caso a Castello del Matese, Pontelatone, Roccaromana,

Casa Circondariale un caso.

