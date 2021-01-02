19:07:24 Torna a scendere il numero dei positivi in provincia di Caserta dopo la battuta d’arresto di ieri.
Secondo il report dell’Asl sono 192 i casi in meno rispetto a ieri grazie ai 59 nuovi positivi e ai 245 guariti.
Ancora alto il numero dei decessi, 6 morti nelle ultime 24 ore, anche se di gran lunga inferiore rispetto a quello degli ultimi giorni.
Complessivamente i casi sono 4621 i positivi attuali.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Aversa con 324, segue Maddaloni con 273 contagi.
251 i casi a Marcianise
239 i casi a Caserta,
183 i casi a San Felice a Cancello,
154 i casi a Sessa Aurunca,
148 i casi a Mondragone, Orta di Atella,
147 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
112 i casi a Santa Maria a Vico,
108 i casi a Trentola Ducenta,
97 i casi a Casal di Principe,
95 i casi a Capua, Castel Volturno,
89 i casi a Lusciano,
79 i casi a Teverola,
78 i casi a Sant’Arpino,
73 i casi a Capodrise,
69 i casi a Teano,
68 i casi a San Nicola la Strada,
67 i casi a San Marcellino,
65 i casi a Vairano Patenora,
63 i casi a Villa Literno,
62 i casi a Arienzo,
60 i casi a Rocca d’Evandro,
51 i casi a San Cipriano d’Aversa,
49 i casi a Gricignano d’Aversa,
48 i casi a Portico di Caserta,
47 i casi a Piedimonte Matese,
46 i casi a Casapesenna, San Prisco,
45 i casi a Cancello Arnone,
44 i casi a Cervino, Frignano,
43 i casi a Casaluce, Cesa,
42 i casi a Macerata Campania, San Tammaro,
41 i casi a Parete, Sparanise,
36 i casi a Cellole, Recale,
33 i casi a San Marco Evangelista,
32 i casi a Casagiove, Villa di Briano
30 i casi a Alife, Curti, Mignano Montelungo,
29 i casi a Succivo,
25 i casi a Carinaro, Galluccio, Grazzanise,
24 i casi a Pietravairano,
22 i casi a Calvi Risorta,
21 i casi a Conca della Campania, Pignataro Maggiore,
19 i casi a Pastorano, Vitulazio,
18 i casi a Francolise, San Pietro Infine,
15 i casi a Casapulla,
13 i casi a Marzano Appio, Ruviano,
12 i casi a Ailano, Alvignano, Camigliano, Castel Campagnano, Dragoni, Pietramelara, Presenzano, Valle Agricola,
11 i casi a Riardo,
10 i casi a Caianello,
9 i casi a Caiazzo, Valle di Maddaloni,
8 i casi a Carinola, Castel Morrone,
7 i casi a Falciano del Massico, Tora e Piccilli,
6 i casi a Gioia Sannitica,
5 i casi a Capriati al Volturno, Castel di Sasso, Prata Sannita, Pratella, Roccamonfina, San Gregorio Matese,
Quattro i casi a Bellona, Formicola, Liberi, San Potito Sannitico,
Tre i casi a Piana di Monte Verna,
Due i casi a Giano Vetusto, Pontelatone, Raviscanina, Rocchetta e Croce, Santa Maria la Fossa, Sant’Angelo d’Alife,
Un caso a Castello del Matese, Roccaromana,
Casa Circondariale un caso.
COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA
Questo il bollettino di oggi:
Positivi del giorno: 392
di cui:
Asintomatici: 344
Sintomatici: 48
Tamponi del giorno: 3.209
Totale positivi: 191.799
Totale tamponi: 2.059.031
6 deceduti nelle ultime 48 ore e 23 deceduti in precedenza ma registrati ieri
Totale deceduti: 2.893
Guariti: 676
Totale guariti: 110.891
Report posti letto su base regionale:
Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656
Posti letto di terapia intensiva occupati: 99
Posti letto di degenza disponibili: 3.160
Posti letto di degenza occupati: 1.355