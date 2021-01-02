Banner-MutuaBccSpettacolo
kona ottobre 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
tucson ottobre 2025

Pin It
Whatsapp

19:07:24 Torna a scendere il numero dei positivi in provincia di Caserta dopo la battuta d’arresto di ieri.

Secondo il report dell’Asl sono 192 i casi in meno rispetto a ieri grazie ai 59 nuovi positivi e ai 245 guariti.

Ancora alto il numero dei decessi, 6 morti nelle ultime 24 ore, anche se di gran lunga inferiore rispetto a quello degli ultimi giorni.

Complessivamente i casi sono 4621 i positivi attuali.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Aversa con 324, segue Maddaloni con 273 contagi.

251 i casi a Marcianise

239 i casi a Caserta,

183 i casi a San Felice a Cancello,

154 i casi a Sessa Aurunca,

148 i casi a Mondragone, Orta di Atella,

147 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

112 i casi a Santa Maria a Vico,

108 i casi a Trentola Ducenta,

97 i casi a Casal di Principe,

95 i casi a Capua, Castel Volturno,

89 i casi a Lusciano,

79 i casi a Teverola,

78 i casi a Sant’Arpino,

73 i casi a Capodrise,

69 i casi a Teano,

68 i casi a San Nicola la Strada,

67 i casi a San Marcellino,

65 i casi a Vairano Patenora,

63 i casi a Villa Literno,

62 i casi a Arienzo,

60 i casi a Rocca d’Evandro,

51 i casi a San Cipriano d’Aversa,

49 i casi a Gricignano d’Aversa,

48 i casi a Portico di Caserta,

47 i casi a Piedimonte Matese,

46 i casi a Casapesenna, San Prisco,

45 i casi a Cancello Arnone,

44 i casi a Cervino, Frignano,

43 i casi a Casaluce, Cesa,

42 i casi a Macerata Campania, San Tammaro,

41 i casi a Parete, Sparanise,

36 i casi a Cellole, Recale,

33 i casi a San Marco Evangelista,

32 i casi a Casagiove, Villa di Briano

30 i casi a Alife, Curti, Mignano Montelungo,

29 i casi a Succivo,

25 i casi a Carinaro, Galluccio, Grazzanise,

24 i casi a Pietravairano,

22 i casi a Calvi Risorta,

21 i casi a Conca della Campania, Pignataro Maggiore,

19 i casi a Pastorano, Vitulazio,

18 i casi a Francolise, San Pietro Infine,

15 i casi a Casapulla,

13 i casi a Marzano Appio, Ruviano,

12 i casi a Ailano, Alvignano, Camigliano, Castel Campagnano, Dragoni, Pietramelara, Presenzano, Valle Agricola,

11 i casi a Riardo,

10 i casi a Caianello,

9 i casi a Caiazzo, Valle di Maddaloni,

8 i casi a Carinola, Castel Morrone,

7 i casi a Falciano del Massico, Tora e Piccilli,

6 i casi a Gioia Sannitica,

5 i casi a Capriati al Volturno, Castel di Sasso, Prata Sannita, Pratella, Roccamonfina, San Gregorio Matese,

Quattro i casi a Bellona, Formicola, Liberi, San Potito Sannitico,

Tre i casi a Piana di Monte Verna,

Due i casi a Giano Vetusto, Pontelatone, Raviscanina, Rocchetta e Croce, Santa Maria la Fossa, Sant’Angelo d’Alife,

Un caso a Castello del Matese, Roccaromana,

Casa Circondariale un caso.

COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 392

di cui:

Asintomatici: 344

Sintomatici: 48

Tamponi del giorno: 3.209

Totale positivi: 191.799

Totale tamponi: 2.059.031

6 deceduti nelle ultime 48 ore e 23 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Totale deceduti: 2.893

Guariti: 676

Totale guariti: 110.891

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 99

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 1.355

 

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

LE NOTIZIE DEL GIORNO DELL’10 OTTOBRE …

12-10-2025 Hits:108 dall'italia e dall'estero La Redazione

Mo: Merz, 'Germania stanzierà 29 mln di euro per gli aiuti umanitari a Gaza’

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:499 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:848 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next