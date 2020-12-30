18:09:12 CASERTA. Rinnovato il nuovo consiglio di amministrazione della Reggia di Caserta. L'Istituto museale dà il benvenuto ai nuovi componenti del cda.

Il Ministro Dario Franceschini ha decretato la composizione dell'organo collegiale: oltre al direttore generale Tiziana Maffei, che lo presiede, al direttore regionale Musei Campania Marta Ragozzino e a Luca Molinari, entrano a far parte del cda Giovanni Cerchia e Ludovico Solima.

​La Reggia di Caserta ringrazia Francesca Quadri e Paolo Crisostomi per la collaborazione e augura buon lavoro alla nuova composizione del consiglio di amministrazione.

I prossimi cinque anni assumono un significato importante per la trasformazione del complesso vanvitelliano in questa particolare fase di sviluppo, sarà un lavoro impegnativo, ma di fondamentale importanza per il futuro di uno dei più importanti musei d’Italia.