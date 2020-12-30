17:08:28 SAN NICOLA LA STRADA. Si è da poco conclusa, oggi 30 dicembre 2020, la sesta conferenza stampa di fine anno convocata dal Sindaco Vito Marotta nell’aula consiliare di Piazza Municipio per augurare buon anno alla cittadinanza, ai giornalisti e all’Amministrazione comunale, e tracciare un quadro delle attività svolte nell’ultimo anno e delle iniziative portate avanti dalla nuova Amministrazione, a lavoro soltanto da due mesi.

L’evento si è aperto – su richiesta del giornalista Enzo di Nuzzo – con un minuto di silenzio per il compianto Nunzio De Pinto, ed è proseguito con i ringraziamenti da parte del sindaco Marotta nei confronti della stampa presente.

Alla conferenza erano presenti: il Presidente del Consiglio Eligia Santucci, il Vice Sindaco Raffaele della Peruta, gli Assessori Alessia Tiscione, Gaetano Mastroianni, Maria Natale, e Antonio Terraciano e i Consiglieri comunali Giovanni Varriale, Teresa Cicala, Giovanna Campanile, Giuseppe Palumbo, Lina Ferrante, Franco Feola e Giovanni Motta, ma anche Lucio Bernardo, ex Assessore.

“Molto è stato fatto, tanto resta da fare”. Questo è lo slogan, il punto di partenza di un’amministrazione che coglie l’occasione per raccontare i suoi successi, ma anche per sottolineare alcune criticità.

Il sindaco Marotta ci tiene a porre l’attenzione sul punto di forza dell’amministrazione: la stabilità di governo, “che forse non interessa al cittadino, ma che invece ha delle ripercussioni importanti: garantisce una pace sociale per fare in modo che la Giunta e il Consiglio possano operare.”

E’ chiaro che questa città ha tanti problemi e tante criticità da risolvere, ma c’è stato un impegno e una dedizione quotidiana che ha permesso di portare a termine alcuni traguardi: l’apertura della piscina comunale e la partenza del centro sportivo d’Errico lungo il Galoppatoio; l’apertura del centro di raccolta comunale e le opere di migliorie presso il cimitero civico, insieme ad alcuni cantieri ancora in corso, come il rifacimento del campo sportivo Amato o la riqualificazione urbana che a giorni dovrebbe partire per l’area ex 167; o ancora, il nuovo impianto di videosorveglianza che si sta per realizzare; lo studio del nuovo impianto di pubblica illuminazione, l’approvazione del progetto preliminare del PUC.

Altri successi sono le le rassegne teatrali gratuite per la cittadinanza, l’apertura del laboratorio di psicomotricità presso la scuola dell’infanzia di via Milano e la ripartenza dell’accademia comunale Toscanini.

Ha proseguito ringraziando il nucleo comunale della Protezione Civile, guidata dal coordinatore Ciro de Maio, e il comando della Polizia Municipale, guidato dal comandante Alberto Negro in merito alla gestione dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Ad esempio, è stato istituito un numero di emergenza attivo 24 ore su 24, al quale i cittadini si sono potuti rivolgere per un aiuto materiale o per bisogno di conforto, ma indispensabile è stato l’aiuto per un monitoraggio quotidiano dei contagi in città, in sinergia con il Comune.

Le iniziative messe in campo hanno inoltre garantito l’istituzione del carrello solidale, l’erogazione dei Buoni Spesa, distribuiti durante il primo lockdown e in questi ultimi giorni: “I Buoni Spesa sono un aiuto voluto dal governo nazionale ma che è ricaduto – per quanto riguarda la gestione – sulle spalle dell’amministrazione comunale e di tutti i Comuni, sotto il controllo delle autorità competenti, per garantire la correttezza della procedura. “ e aggiunge “Per la nostra città sono stati stanziati 178 mila euro, ma fino ad oggi sono stati erogati intorno ai 90 mila euro. Queste cifre ci consentiranno di avere risorse a disposizione per eventuali emergenze.”

Sempre grazie ai contributi nazionali, è stata possibile l’organizzazione dei centri estivi per un importo di circa 3000 euro, così come per la didattica a distanza nelle scuole, dove sono stati garantiti contributi per l’acquisto di beni e servizi. Per la scuola, Il Comune ha anche ricevuto un contributo da parte del Ministero dell’Istruzione mirato ad interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule. E’ in corso la gara, ma sono stati stanziati per i lavori 16 mila euro per il plesso Mazzini, 11 mila per la Nicholas Green, quasi 7 mila per l’istituto De Filippo e 51 mila per la scuola Speranzas, per un importo complessivo di 90 mila euro.

In più, si è lavorato sulle misure a sostegno delle attività economiche, come l’agevolazione TOSAP per l’anno di imposta 2020, ed è stato consentito gratuitamente l’aumento di occupazione temporanea del suolo pubblico per tutte quelle attività che – per garantire il distanziamento sociale – si sono dovute allargare su spazi esterni di proprietà comunale.

Inoltre, il Comune ha garantito – durante la fase del primo lockdown – una sospensione dei termini di pagamento dei tributi. Ma non solo, il Sindaco ricorda i fitti COVID liquidati per gran parte della cittadinanza, e la consegna – risalente a stamattina presso il palazzetto dello Sport in Via Quasimodo- dei pacchi alimentari ad oltre 100 persone nell’ambito del progetto “Lotta alla Povertà” .

Grazie alla collaborazione con il banco delle opere di carità, sarà possibile consegnare pacchi alimentari per 12 mesi, sulla base delle esigenze specifiche dei gruppi familiari che sono entrati nella graduatoria. Queste sono tutte le misure messe in campo per far fronte all’emergenza, insieme agli interventi di sanificazione e lavaggio strade richiesta da tutta la cittadinanza, e l’iniziativa dello sportello psicologico, più importante che mai in questi tempi incerti.

Il progetto Lotta alla Povertà, i Buoni spesa, e lo sportello psicologico sono le iniziative di questa amministrazione, che ha cominciato il nuovo corso in seguito alle elezioni del 21 settembre.

In questi due mesi e mezzo, in seguito all’insediamento del Consiglio il 18 ottobre, il primo atto è stato la riorganizzazione della macchina amministrativa dell’ente. “E’ chiaro che il dissesto finanziario e le restrizioni del personale ci hanno imposto di avere soltanto quattro aree. Oggi, una volta superate le difficoltà economiche, abbiamo potuto portare le aree da quattro a sette, affidandole a dipendenti storici come il Dott. Cavaso, l’Architetto Biondi, il comandante Negro, a figure esterne come la Dott.ssa Sorà per l’area finanziaria e la Dott.ssa Carta per i servizi sociali, e a due figure nuove arrivate in seguito a procedura concorsuale: l’Avv. Fierro al contenzioso e l’ingegnere De Filippo all’area tecnica.”

Ancora, il Sindaco ci tiene a ricordare i bandi cui hanno preso parte e che ancora non sono stati aggiudicati, come “Sport e periferie”, per la realizzazione di una struttura sportiva nell’area antistante l’istituto comprensivo De Filippo in via Ungaretti; e i bandi che invece sono stati ottenuti, come quello della Camera di Commercio volto a incentivare i consumi: “Quest’anno abbiamo ottenuto il contributo tra i primi Comuni della provincia di Caserta, anche se non abbiamo potuto svolgere il tipico calendario per gli eventi natalizi. Ma lo abbiamo utilizzato per incentivare i consumi in città, rispettando le restrizioni del bando in riferimento a come può essere speso, e abbiamo preferito illuminare le 13 strade principali con un messaggio “Natale con la Città”, per invogliare ad acquistare nella nostra San Nicola.”

Sono stati ottenuti dalla regione Campania anche dei contributi di 600 euro e 3 mila euro per il Museo della Civiltà Contadina e per la Biblioteca, per garantire un miglioramento degli ingressi e delle uscite, in modo da prepararci a vivere i nostri spazi quando l’emergenza sarà finita.

E’ stata inoltre approvata in Giunta pochi giorni fa una delibera per l’arredo urbano. “L’obiettivo è quello di migliorare la città attraverso operatori commerciali disposti ad arredare e inserire un’attività pubblicitaria che possa garantire loro un introito, oltre un impegno economico che il Comune utilizzerà per l’acquisto di giostrine e cestini.” Sono stati anche ripresi i lavori del Piano Urbanistico Comunale e la prima area, - delle nove individuate nel preliminare PUC -, ovvero quella del centro storico, è stata già perimetrata.

In merito alle iniziative per i giovani, il sindaco annuncia una notizia dell’ultima ora: il Ministero ha approvato il progetto del servizio civile in città e a breve partirà un bando che permetterà a dodici giovani di prestare il servizio civile presso la macchina comunale.

Il Sindaco non ha mancato di sottolineare le criticità che si sono presentate, in riferimento al ruolo acqua 2016-2017, e ammette “la ricevuta della bolletta nel 2020 sottolinea un ritardo della macchina amministrativa. Questo ruolo acqua però è relativo ad un consumo effettuato dai singoli nuclei familiari, quindi la richiesta di pagamento del Comune non era uno stratagemma, ma ha chiesto un pagamento di qualcosa che è stato davvero consumato.”

E precisa il ruolo delle forze politiche che hanno un dovere educativo nei confronti della cittadinanza. “Non si dice di non pagare o si diffondono moduli per fare eccepire una presunta prescrizione, chi guida una comunità deve farlo con grande senso di responsabilità.”

E in merito alla prescrizione aggiunge: “L’ufficio lavorava nell’ambito di una prescrizione quinquennale, poi è intervenuta una norma che ha ridotto la prescrizione da 5 a 2 anni. A nostro avviso, questa prescrizione non può avere una valenza retroattiva perché altrimenti il termine prescrizionale potrebbe essere sempre modificato e ciò metterebbe gli enti impositori in una condizione di difficoltà. Ma comprendiamo che il cittadino abbia la possibilità di eccepirla come la norma prevede, attraverso un’istanza cui seguirà una risposta motivata da parte del Comune. Poi c’è quello che qualcuno non dice, e c’è da ricorrere in giudizio, con conseguenze che potrebbero essere negative per il Comune e procurare un vero danno erariale, ma anche per il cittadino, perché gli orientamenti sui tributi potrebbero cambiare con facilità.”

Infine, Marotta chiarisce in riferimento all’ultimo Consiglio Comunale: “Abbiamo scelto di non farlo in quella sede perché il soggetto presentante la mozione aveva già ricevuto le spiegazioni in relazione al tema sia nella Commissione Bilancio, sia nella Commissione Garanzia e Controllo. Noi gli abbiamo risposto, ma lui ha ritenuto di dover comunque portare una mozione all’attenzione del Consiglio Comunale che propone di impegnare il Sindaco e la Giunta ad annullare in autotutela le fatturazioni idriche emesse dopo il primo gennaio. Ma ci sono due errori nell’ambito della stessa proposta: innanzitutto il Sindaco e la Giunta non hanno potere di revocare in autotutela un atto gestionale; inoltre il Consiglio non può imporre al Sindaco e alla Giunta cosa fare. “Quando si utilizza uno strumento disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale bisogna saperlo utilizzare.”

E specifica in merito alle spiegazioni già ricevute: “Il Comune ha una carenza di personale a cui dobbiamo lavorare, tanto che l’ufficio finanziario – da cui dipendeva il servizio acquedotto – era gestito per un periodo dal Comandante della Polizia Municipale, poiché sprovvisto di un responsabile del settore finanze. Il comandante ha gestito questo servizio nelle more, affinchè dessimo seguito alla delibera di fabbisogno del personale 2019/2020. Nelle more però abbiamo un’emergenza, gestita appunto dal comandante. Ma questa emergenza si somma però al fatto positivo che il Comune di San Nicola gestisce il servizio idrico integrato in economia: questo ci ha consentito addirittura di ridurre la tariffa dell’acqua e di non procedere con sanzioni e interessi. Mai nessun cittadino ha avuto un distacco dell’acqua per morosità.”

Invece, in merito al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, la passata amministrazione aveva indetto una gara per trovare il soggetto che doveva svolgere questo servizio importantissimo per la città.

Questo atto è stato previsto a durata triennale perché, come per l’ente idrico campano – a cui presto passerà il servizio idrico del Comune - , anche per il servizio di raccolta dei rifiuti è stato istituito un nuovo ente previsto dalla norma. Per questo nuovo ente è stata bandita una gara per tre anni, aggiudicata da una società privata, ma la seconda in graduatoria ha presentato un ricorso al Tar e ha avuto ragione. Nel frattempo, anche la prima è ricorsa in appello al Consiglio di Stato, per questo la ditta non è già a lavoro. “Oggi stiamo verificando i requisiti e i documenti per la stipula del contratto definitivo e per l’entrata in vigore di un nuovo contratto che, unito all’individuazione del DEC – il Direttore dell’esecuzione del contratto – prevede un miglioramento e un’intensificazione del servizio.”

Per il 2021, l’obiettivo è di completare la vicenda organizzativa dell’ente – attraverso short list e il miglioramento degli uffici – per arrivare a delle progettazioni che consentiranno di partecipare ai bandi, ma anche – una volta completato il Campo Amato – sistemare la vicina pista di pattinaggio, al fine di dare vita in quella zona ad un unico centro sportivo.

Gaia Bianco