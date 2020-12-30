16:16:54 Sono ancora i morti a preoccupare: nelle ultime 24 ci sono stati altri 14 decessi a causa del Covid. Lo riferisce il bollettino dell’Asl. Rispetto a ieri, comunque, il numero dei positivi è sceso di altre 54 unità arrivando a 4919.
Guariti e nuovi positivi si sono equivalsi: a fronte di 265 persone che sono tornate negative, ce ne sono 225 che hanno contratto il virus.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Aversa con 362, segue Maddaloni con 280 contagi.
269 i casi a Marcianise
262 i casi a Caserta,
197 i casi a San Felice a Cancello,
160 i casi a Mondragone,
156 i casi a Sessa Aurunca,
155 i casi a Orta di Atella,
148 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
131 i casi a Castel Volturno,
126 i casi a Santa Maria a Vico,
119 i casi a Casal di Principe,
110 i casi a Trentola Ducenta,
98 i casi a Capua,
94 i casi a Lusciano,
84 i casi a Sant’Arpino,
76 i casi a Capodrise,
74 i casi a San Marcellino,
73 i casi a San Nicola la Strada, Teverola,
71 i casi a Arienzo, Teano,
68 i casi a San Cipriano d’Aversa,
65 i casi a Vairano Patenora,
61 i casi a Casapesenna,
54 i casi a Villa Literno,
53 i casi a Frignano,
52 i casi a Gricignano d’Aversa,
51 i casi a Cervino,
48 i casi a Cancello Arnone,
47 i casi a Portico di Caserta,
46 i casi a Cesa, Macerata Campania, Piedimonte Matese,
45 i casi a San Prisco,
43 i casi a Casagiove, Recale,
42 i casi a San Marco Evangelista, San Tammaro,
41 i casi a Casaluce,
39 i casi a Parete,
38 i casi a Cellole, Sparanise,
35 i casi a Alife, Mignano Montelungo, Rocca d’Evandro,
33 i casi a Succivo, Villa di Briano
27 i casi a Pietravairano,
25 i casi a Carinaro, Curti,
23 i casi a Grazzanise,
22 i casi a Calvi Risorta, Francolise, Pignataro Maggiore,
21 i casi a San Pietro Infine,
20 i casi a Vitulazio,
18 i casi a Casapulla, Pastorano,
16 i casi a Conca della Campania,
15 i casi a Pietramelara,
14 i casi a Dragoni,
13 i casi a Alvignano, Marzano Appio,
12 i casi a Castel Campagnano, Valle Agricola,
11 i casi a Ailano, Riardo, Valle di Maddaloni,
10 i casi a Caianello, Camigliano, Castel Morrone, Presenzano, Roccamonfina, Ruviano,
9 i casi a Caiazzo, Carinola, Galluccio,
8 i casi a Falciano del Massico,
7 i casi a Gioia Sannitica, Pratella, San Gregorio Matese, Tora e Piccilli,
5 i casi a Bellona, Capriati al Volturno, Castel di Sasso, Formicola, Liberi, Sant’Angelo d’Alife,
Quattro i casi a Prata Sannita, San Potito Sannitico,
Tre i casi a Piana di Monte Verna,
Due i casi a Baia e Latina, Castello del Matese, Giano Vetusto, Pontelatone, Rocchetta e Croce, Santa Maria la Fossa,
Un caso a Ciorlano, Gallo Matese, Raviscanina, Roccaromana,
Casa Circondariale un caso.