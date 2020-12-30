16:16:54 Sono ancora i morti a preoccupare: nelle ultime 24 ci sono stati altri 14 decessi a causa del Covid. Lo riferisce il bollettino dell’Asl. Rispetto a ieri, comunque, il numero dei positivi è sceso di altre 54 unità arrivando a 4919.

Guariti e nuovi positivi si sono equivalsi: a fronte di 265 persone che sono tornate negative, ce ne sono 225 che hanno contratto il virus.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Aversa con 362, segue Maddaloni con 280 contagi.

269 i casi a Marcianise

262 i casi a Caserta,

197 i casi a San Felice a Cancello,

160 i casi a Mondragone,

156 i casi a Sessa Aurunca,

155 i casi a Orta di Atella,

148 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

131 i casi a Castel Volturno,

126 i casi a Santa Maria a Vico,

119 i casi a Casal di Principe,

110 i casi a Trentola Ducenta,

98 i casi a Capua,

94 i casi a Lusciano,

84 i casi a Sant’Arpino,

76 i casi a Capodrise,

74 i casi a San Marcellino,

73 i casi a San Nicola la Strada, Teverola,

71 i casi a Arienzo, Teano,

68 i casi a San Cipriano d’Aversa,

65 i casi a Vairano Patenora,

61 i casi a Casapesenna,

54 i casi a Villa Literno,

53 i casi a Frignano,

52 i casi a Gricignano d’Aversa,

51 i casi a Cervino,

48 i casi a Cancello Arnone,

47 i casi a Portico di Caserta,

46 i casi a Cesa, Macerata Campania, Piedimonte Matese,

45 i casi a San Prisco,

43 i casi a Casagiove, Recale,

42 i casi a San Marco Evangelista, San Tammaro,

41 i casi a Casaluce,

39 i casi a Parete,

38 i casi a Cellole, Sparanise,

35 i casi a Alife, Mignano Montelungo, Rocca d’Evandro,

33 i casi a Succivo, Villa di Briano

27 i casi a Pietravairano,

25 i casi a Carinaro, Curti,

23 i casi a Grazzanise,

22 i casi a Calvi Risorta, Francolise, Pignataro Maggiore,

21 i casi a San Pietro Infine,

20 i casi a Vitulazio,

18 i casi a Casapulla, Pastorano,

16 i casi a Conca della Campania,

15 i casi a Pietramelara,

14 i casi a Dragoni,

13 i casi a Alvignano, Marzano Appio,

12 i casi a Castel Campagnano, Valle Agricola,

11 i casi a Ailano, Riardo, Valle di Maddaloni,

10 i casi a Caianello, Camigliano, Castel Morrone, Presenzano, Roccamonfina, Ruviano,

9 i casi a Caiazzo, Carinola, Galluccio,

8 i casi a Falciano del Massico,

7 i casi a Gioia Sannitica, Pratella, San Gregorio Matese, Tora e Piccilli,

5 i casi a Bellona, Capriati al Volturno, Castel di Sasso, Formicola, Liberi, Sant’Angelo d’Alife,

Quattro i casi a Prata Sannita, San Potito Sannitico,

Tre i casi a Piana di Monte Verna,

Due i casi a Baia e Latina, Castello del Matese, Giano Vetusto, Pontelatone, Rocchetta e Croce, Santa Maria la Fossa,

Un caso a Ciorlano, Gallo Matese, Raviscanina, Roccaromana,

Casa Circondariale un caso.