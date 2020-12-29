21:29:54 GRAZZANISE. A partire dal prossimo anno scolastico, a Grazzanise verrà attivato l'indirizzo Agrario per la scuola secondaria.
È quanto previsto dal nuovo piano regionale su disposizione dell'Assessore all'Istruzione Lucia Fortini, in sinergia con il consigliere regionale Giovanni Zannini, che ha fortemente voluto l'attivazione di questo nuovo indirizzo per Grazzanise.
Una scelta che premia il lavoro di dialogo con la Regione, dell'Amministrazione guidata dal sindaco Enrico Petrella, con l'abnegazione del Presidente del consiglio comunale Enzo Zito e dei consiglieri comunali Pasquale Carlino e Giovanna Petrella, vicini al consigliere Zannini.