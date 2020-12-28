Banner-MutuaBccSpettacolo
16:01:11 E’ di nuovo troppo alto il prezzo che paga la provincia di Caserta in termini di vite umane all’emergenza Coronavirus.

Sono ben sette i morti che sono stati registrati nelle ultime 24 ore a causa del Covid.

Scende ancora comunque il numero dei positivi: sono stati 111 in meno rispetto a ieri i casi che sono stati registrati dal bollettino dell’Asl.

A fronte di 58 nuovi positivi, ci sono stati 162 guariti per un totale di 5189 persone attualmente positive.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Aversa con 397, segue Marcianise con 309 contagi.

274 i casi a Maddaloni,

271 i casi a Caserta,

193 i casi a San Felice a Cancello,

167 i casi a Orta di Atella,

166 i casi a Sessa Aurunca,

162 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

159 i casi a Mondragone,

142 i casi a Castel Volturno,

129 i casi a Santa Maria a Vico,

124 i casi a Casal di Principe,

115 i casi a Capua,

110 i casi a Trentola Ducenta,

94 i casi a Sant’Arpino,

93 i casi a Lusciano,

88 i casi a Capodrise,

76 i casi a San Marcellino,

75 i casi a San Nicola la Strada,

74 i casi a Teverola,

73 i casi a Teano,

71 i casi a Arienzo,

70 i casi a San Cipriano d’Aversa,

66 i casi a Casapesenna,

65 i casi a Vairano Patenora,

63 i casi a Frignano,

59 i casi a Portico di Caserta,

58 i casi a Cervino,

55 i casi a Recale, Villa Literno,

52 i casi a Gricignano d’Aversa,

51 i casi a Piedimonte Matese, San Marco Evangelista,

50 i casi a Macerata Campania, San Prisco,

49 i casi a Cesa,

48 i casi a San Tammaro,

47 i casi a Casagiove,

46 i casi a Casaluce,

41 i casi a Cancello Arnone,

40 i casi a Alife,

39 i casi a Sparanise,

38 i casi a Cellole, Parete,

35 i casi a Succivo,

33 i casi a Villa di Briano

31 i casi a Mignano Montelungo,

29 i casi a Curti,

28 i casi a Carinaro,

26 i casi a Calvi Risorta,

25 i casi a Grazzanise,

24 i casi a Casapulla,

23 i casi a Pietravairano,

22 i casi a Francolise, Pignataro Maggiore, Rocca d’Evandro,

21 i casi a San Pietro Infine, Vitulazio,

18 i casi a Ailano,

17 i casi a Pastorano,

16 i casi a Alvignano,

15 i casi a Conca della Campania, Pietramelara,

14 i casi a Marzano Appio,

13 i casi a Castel Campagnano, Dragoni,

12 i casi a Valle Agricola, Valle di Maddaloni,

11 i casi a Carinola, Riardo,

10 i casi a Caianello, Castel Morrone,

9 i casi a Caiazzo, Gioia Sannitica, Presenzano,

8 i casi a Falciano del Massico, Pratella, Roccamonfina,

7 i casi a Camigliano, Liberi, San Gregorio Matese,

6 i casi a Bellona, Galluccio, Ruviano,

5 i casi a Capriati al Volturno, Castel di Sasso, Formicola, Sant’Angelo d’Alife, Tora e Piccilli,

Quattro i casi a Rocchetta e Croce, Prata Sannita, San Potito Sannitico,

Tre i casi a Piana di Monte Verna, Pontelatone, Santa Maria la Fossa,

Due i casi a Baia e Latina, Castello del Matese, Giano Vetusto,

Un caso a Ciorlano, Gallo Matese, Raviscanina, Roccaromana,

Casa Circondariale un caso.

