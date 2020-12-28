16:01:11 E’ di nuovo troppo alto il prezzo che paga la provincia di Caserta in termini di vite umane all’emergenza Coronavirus.
Sono ben sette i morti che sono stati registrati nelle ultime 24 ore a causa del Covid.
Scende ancora comunque il numero dei positivi: sono stati 111 in meno rispetto a ieri i casi che sono stati registrati dal bollettino dell’Asl.
A fronte di 58 nuovi positivi, ci sono stati 162 guariti per un totale di 5189 persone attualmente positive.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Aversa con 397, segue Marcianise con 309 contagi.
274 i casi a Maddaloni,
271 i casi a Caserta,
193 i casi a San Felice a Cancello,
167 i casi a Orta di Atella,
166 i casi a Sessa Aurunca,
162 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
159 i casi a Mondragone,
142 i casi a Castel Volturno,
129 i casi a Santa Maria a Vico,
124 i casi a Casal di Principe,
115 i casi a Capua,
110 i casi a Trentola Ducenta,
94 i casi a Sant’Arpino,
93 i casi a Lusciano,
88 i casi a Capodrise,
76 i casi a San Marcellino,
75 i casi a San Nicola la Strada,
74 i casi a Teverola,
73 i casi a Teano,
71 i casi a Arienzo,
70 i casi a San Cipriano d’Aversa,
66 i casi a Casapesenna,
65 i casi a Vairano Patenora,
63 i casi a Frignano,
59 i casi a Portico di Caserta,
58 i casi a Cervino,
55 i casi a Recale, Villa Literno,
52 i casi a Gricignano d’Aversa,
51 i casi a Piedimonte Matese, San Marco Evangelista,
50 i casi a Macerata Campania, San Prisco,
49 i casi a Cesa,
48 i casi a San Tammaro,
47 i casi a Casagiove,
46 i casi a Casaluce,
41 i casi a Cancello Arnone,
40 i casi a Alife,
39 i casi a Sparanise,
38 i casi a Cellole, Parete,
35 i casi a Succivo,
33 i casi a Villa di Briano
31 i casi a Mignano Montelungo,
29 i casi a Curti,
28 i casi a Carinaro,
26 i casi a Calvi Risorta,
25 i casi a Grazzanise,
24 i casi a Casapulla,
23 i casi a Pietravairano,
22 i casi a Francolise, Pignataro Maggiore, Rocca d’Evandro,
21 i casi a San Pietro Infine, Vitulazio,
18 i casi a Ailano,
17 i casi a Pastorano,
16 i casi a Alvignano,
15 i casi a Conca della Campania, Pietramelara,
14 i casi a Marzano Appio,
13 i casi a Castel Campagnano, Dragoni,
12 i casi a Valle Agricola, Valle di Maddaloni,
11 i casi a Carinola, Riardo,
10 i casi a Caianello, Castel Morrone,
9 i casi a Caiazzo, Gioia Sannitica, Presenzano,
8 i casi a Falciano del Massico, Pratella, Roccamonfina,
7 i casi a Camigliano, Liberi, San Gregorio Matese,
6 i casi a Bellona, Galluccio, Ruviano,
5 i casi a Capriati al Volturno, Castel di Sasso, Formicola, Sant’Angelo d’Alife, Tora e Piccilli,
Quattro i casi a Rocchetta e Croce, Prata Sannita, San Potito Sannitico,
Tre i casi a Piana di Monte Verna, Pontelatone, Santa Maria la Fossa,
Due i casi a Baia e Latina, Castello del Matese, Giano Vetusto,
Un caso a Ciorlano, Gallo Matese, Raviscanina, Roccaromana,
Casa Circondariale un caso.